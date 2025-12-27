中壢舊城再生2-1》紅燈區「豬埔仔」走入歷史 「豬音未來」拚轉型

桃園市中原路105巷至131巷間的老屋群，巷弄陰暗窄小，且其間仍有多家紅燈戶持續還在營業。（記者李容萍攝）

記者李容萍／桃園專題報導

桃園市中壢區老街溪旁、博愛路與中原路周邊一帶是中壢最早開發的地方，早年是全國聞名的種豬交易地，也是紅燈區，被稱為「豬埔市」，最興盛時期有上百家地下酒家，隨著都市形態的變化，紅燈區走入歷史，一直以來仍是大中壢舊城區改造工程最艱難的一塊；地方文史工作者巫秀淇近期發想以中原路105巷底的「豬埔仔伯公」為中心取名「豬音未來」，邀請社區夥伴參與伯公廟周邊空間的社區改造，讓隱身暗巷的伯公廟除了初一和十五，也可能做為社區民眾的休憩點。

巫秀淇和幾個夥伴為這個計畫取了帶有諧音梗趣味的名字「豬音未來」，一來是保留古老在地故事底蘊的老地名「豬埔仔（豬）」；另一則是日本帶有都市奇幻色彩的數位虛擬人物之名「初音未來」，團隊期許這個休憩點，在陰暗的巷弄中，未來有機會產生舒緩人心的「小花效應」，進而為後續空間的翻轉提供更多的可能。

巫秀淇表示，豬埔仔早期是買賣豬隻的地方，買賣規模不小，連中南部許多豬商也會來此次交易。早期還沒有高速公路的時代，中南部的豬商全係開著卡車載著豬隻，走縱貫路直奔豬埔仔來做交易。因為當時的豬隻一載到現地後，立刻落地秤重，然後現金交易。從中南部來，路程中豬隻難免要排放屎尿，車程越長則排放的屎尿越多，越多則落地秤重之時，豬隻越輕，越輕則收益越少。

當時，豬商為縮短交通時間，幾乎都是在省道上不要命似的狂奔，待抵達豬埔仔完成交易後，豬商這才整個人放鬆了下來！就是歷經舟車勞頓，且既餓又累，而褲襠裡則握有大筆現金，於是乎，豬埔仔周邊的餐館、酒家、旅店，甚至紅燈戶林立，久而久之，豬埔仔乃逐漸給人一個「豬埔仔等於酒家，等於風月場所」的深刻印象。

據《桃園市中壢區志》編纂團隊訪查，曾是桃園最重要的種豬交易市場的「豬埔仔」，由於買賣數量大，這些豬販們個個都在當時獲得極高的利潤，於是就開始飲酒作樂。當地民眾為了賺他們的錢，就在當地興起酒家，周邊同時發展出許多商店與酒家，帶動當地經濟與夜間活動。

在地退休老刑警提到，中壢豬埔仔最興盛時期有上百家地下酒家，由於酒店好玩、消費又不貴，常有外地民眾還包遊覽車到中壢市將整個酒店包下來的情況，當地最有名的就是「白帶魚」，由於客人出得起小費，陪酒小姐一絲不掛，配合那卡西的音樂，客人有需要就地解決，當時業者個個賺翻天。

只是，到了80年代開始，因都市改建、道路拓寬（中原路、博愛路）與生活型態改變，使得豬市與相關市街逐漸沒落。到1990年代之後，原來聚落與行業多數被拆除或轉型，過去揚名全國的中壢豬埔仔逐漸走入歷史。

桃園市中原路105巷至131巷間的老屋群，巷弄陰暗窄小。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區博愛路與中原路周邊已完成道路拓寬。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區中原路105巷底的「豬埔仔伯公」。（記者李容萍攝）

