    首頁 > 生活

    米糠變黃金2-2》借助米糠「香氣靈魂」 產學合作翻轉剩材價值

    2025/12/28 11:05
    中福酒廠與耕莘健康管理專科學校合作，將原本淪為飼料的米糠，利用其獨特發酵後的靈魂香氣，變身為高雅「米糠酒」。（資料照）

    記者王峻祺／宜蘭專題報導

    隱身在宜蘭三星鄉田間的中福酒廠，採天然米麴醱酵，代表作「蘭陽米酒」更在2015年財政部優質酒類評鑑中榮獲銅牌，成為當年唯一入選前3名的民間酒廠，隨後與耕莘健康管理專科學校合作，將原本淪為飼料的米糠，利用其獨特發酵後的靈魂香氣，變身為高雅「米糠酒」。

    「以前米糠磨掉後，大多拿去餵雞，吃得比人還營養！」酒廠負責人馬何增說，為保留糙米最營養部分並提升經濟價值，與耕莘合作後，將米糠與米酒共同發酵，讓原本廉價米酒，擁有了如同茶酒、咖啡酒般的層次風味。

    他說，米糠酒打破大眾對米製品「低價、廚房料理用」的刻板印象，將「廢棄剩材」轉化為酒液中的「香氣靈魂」，成功在舊金山世界烈酒大賽及世界品質評鑑大賞相繼獲獎。

    耕莘專校副校長黃秉炘說，米糠酒計畫初衷，是想為農友發展出循環經濟、為米糠增值，進而帶動農村創生，意外發酵後的撲鼻酒香及獨特口感大受歡迎，經釀造推疊出迷人的金柑、七里香氣及鹹甜回甘味。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    中福酒廠採天然米麴醱酵，代表作「蘭陽米酒」更在2015年財政部優質酒類評鑑中榮獲銅牌。

