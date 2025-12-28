米糠變黃金2-1》宜蘭「中福酒廠」去化台灣剩米 廢棄米糠華麗轉身

中福酒廠創辦人馬何增，以「米銀行」概念，邀請企業認購、酒廠代釀，直接幫助農民消化過剩稻米，支持在地農業。（記者王峻祺攝）

記者王峻祺／宜蘭專題報導

隨著國人飲食習慣改變，台灣稻米年產量過剩，宜蘭首家取得財政部國庫署製酒許可執照的民營「中福酒廠」，20年來逐步將釀酒廠轉型為「農產加工平台」，每年協助農民去化約12萬斤剩米危機，近5年更與學界合作將廢棄米糠製成「米糠酒」驚豔國際，奪下世界「雙金獎」殊榮。

職業軍人退伍的中福酒廠負責人馬何增，面對台灣人食米量下降，提出一套結合CSR（企業社會責任）的創新解方，以「米銀行」概念，邀請企業認購、酒廠代釀，直接幫助農民消化過剩稻米，用釀酒技術支持在地農業。

馬何增說，米酒與高粱酒稅率相同，若立刻出廠需繳納高額稅金，透過「代釀代儲」，酒液在未裝瓶出廠前無需繳稅，企業可將酒存放三至五年熟成，熟成後酒品再分批分期裝瓶，作為企業贈禮或員工福利，不用一次性繳交稅金，可降低資金壓力。

一甕酒約需2千斤白米，中福酒廠每年產能可承接24至25甕代釀訂單，不僅穩定酒廠營運，更為在地稻農提供銷售出口；馬何增也和耕莘健康管理專科學校合作，將碾米後的「米糠」，變身為高價值「米糠酒」，歷經5年研發，成功讓農業廢棄物華麗轉身。

隨著米酒生產技術穩定、名聲遠播，各地小農也紛紛帶著自家過剩農產品尋求合作。黃姓稻農說，中福是在地小農的最強後盾，代工完成交貨後再收費模式也減輕農友負擔，除是推動地方創生的橋梁，還為稻農開拓農產加工新出路。

馬何增說，酒廠不走大通路鋪貨，20年堅持「直營」模式，未受外銷阻礙及疫情衝擊，「把大門打開」的透明化經營，更能讓消費者親眼見證米到酒的製程，減低對農產加工的疑慮，為台灣米產業，開創出另一條高值化新路。

隱身在宜蘭三星鄉田間的中福酒廠，是宜蘭首家取得財政部國庫署製酒許可執照的民營酒廠。（記者王峻祺攝）

