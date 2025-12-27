台灣獼猴「謎片」曝光！農民驚見公猴襲母猴「5秒完事」

農民去年冬天拍到的台灣獼猴交配畫面，飽餐芭樂後傳宗接代，農民氣到不行。（農民提供）

台灣獼猴經常危害全台淺山農田及果園，花蓮光復鄉有栽種芭樂、柑橘的果農為了防猴頭痛不已，還購入生態監測用的自動相機觀察侵入果園路線及行為，農民今天檢查相機記憶卡，發現前天24日平安夜的下午拍到獼猴正在交配，但發生過程太快、只花5秒就跑了，直呼猴子才是「超級快槍俠」。

從農民拍到的影片中，可見公猴尾隨跟著屁股變紅的發情母猴走到鏡頭前，馬上撲到母猴背上開始動作，讓母猴子猝不及防，還轉頭看「到底是誰偷襲」！而公猴進進出出的動作只維持5秒鐘就完事，而兩猴分開後，公猴子似乎還意猶未盡，繼續在鏡頭前撥弄重點部位，讓農民看了搖頭！

請繼續往下閱讀...

葉姓農民說，在山上種了幾分地的芭樂、收集了各種品種的柑橘，有砂糖橘、美人柑、帝王柑等等，還把多種不同柑橘都嫁接在同一棵樹，但是只要猴子一來，心血通通泡湯，猴群會在一大早出現，上山時看到滿地都是被扯下的套袋和只咬一口的水果，心裡都在淌血。

他曾自力救濟「抓猴」，但猴子在陷阱旁走來走去，吃旁邊果樹的橘子，就是不走進陷阱，「猴子跑來偷吃就算了，吃完還做愛做的事」！他才會上網購入野生動物監測用的自動相機，希望觀察牠入侵果園的行為模式和路線做為防治參考。

依照農業部資料，台灣獼猴每年10月到隔年2月是交配季節。農民說，每一年都會拍到獼猴在果園交配的畫面，都集中在冬季，只是猴子交配時間很短，幾秒鐘內就結束，如果是看到才拿手機拍根本來不及，而這些猴子吃水果後，直接在果樹下傳宗接代，「完全不把相機放在眼裡」，實在讓人好氣又好笑。

台灣獼猴危害果園，成群猴子在果園搗蛋。（農民提供）

台灣獼猴闖進果園偷吃農民的芭樂，但牠們吃東西很沒規矩，常常咬一口就丟。（農民提供）

24日下午猴子闖入花蓮光復鄉農民的果園，還在果樹下公猴偷襲母猴，母猴子驚詫回頭看。（農民提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法