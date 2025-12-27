為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歡慶2026年到來 桃園市13區都將舉辦元旦升旗典禮

    2025/12/27 12:19 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市各行政區明年元旦都將舉辦升旗典禮。（資料照，桃園市政府提供）

    歡慶2026年到來，桃園市13個行政區都將舉辦元旦升旗典禮，邀民眾就近參加，共同表達對國家、國旗的熱愛，其中，桃園市主場地為龜山區「馬躍奔騰‧桃園領航」升旗典禮，將在長庚養生文化村大草坪登場，邀來藝人施孝榮、台灣合唱戲劇推廣協會、陸軍專科學校戰鼓隊、樂天女孩表演，陪民眾開心迎接嶄新的一年。

    「馬躍奔騰‧桃園領航」升旗典禮將於元旦當天上午8點登場，除有升旗典禮、精彩表演，還將安排陸軍21砲指部官兵帶來巨幅國旗展旗儀式；市府民政局表示，配合「靜桃計畫」，環保局當天會號召大型重機、古董車友參加「挺靜桃‧車隊美學」活動，組成示範車隊遊行，展現「熱血不吵鬧，自律更帥氣」的公民示範精神，也將是亮點之一。

    民眾還可以參加「國旗打卡‧好運扭蛋」，只要穿著國旗元素如衣帽、配件，在典禮現場拍照打卡上傳後，就有機會參加限量300份的扭蛋活動，將精美小禮帶回家。

    其餘12行政區的升旗典禮分別規劃於當天上午7點到8點半間，在中壢區文化公園、桃園區青溪公園、平鎮區平鎮高中運動場、八德區永豐高中、蘆竹區南崁國中操場、大溪區僑愛市民活動中心、新屋區新屋國小、復興區三民國小操場與楊梅、龍潭、大園、觀音區公所舉辦。

    桃園市各行政區明年元旦都將舉辦升旗典禮。（資料照，桃園市政府提供）

