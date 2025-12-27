為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冬候鳥稀客！高雄茄萣濕地驚見「大麻鷺」 鳥友搶拍

    2025/12/27 12:20 記者葛祐豪／高雄報導
    大麻鷺罕見露面，為茄萣濕地的冬季增添亮點。（圖由王俊仁拍攝）

    大麻鷺罕見露面，為茄萣濕地的冬季增添亮點。（圖由王俊仁拍攝）

    高雄茄萣濕地近日傳來驚喜消息！這片擁有豐富自然生態的濕地，竟出現稀有冬候鳥 「大麻鷺」（Botaurus stellaris），目前已觀察到約3至4隻，消息一出立刻引爆鳥友圈熱議。

    高雄市工務局公園處指出，大麻鷺又稱大麻鳽，屬於鷺科麻鳽屬，是隱匿性極高的冬候鳥。牠們身體粗壯，羽色呈褐黃與黑色相間的斑紋，具極佳的保護色，可完美融入蘆葦叢或濕地草生環境。

    大麻鷺最著名的行為，就是在警戒時會伸長脖子、全身筆直，如同枯草般靜止不動，提升隱蔽效果，讓牠們成為難以觀察與拍攝的鳥種之一。其主要棲地多為蘆葦濕地、沼澤，平時獨居性強，以魚類、蛙類、昆蟲及小型水生生物為食。

    此次大麻鷺不僅現身在茄萣濕地，還與常見的蒼鷺互動，甚至展現經典「警戒姿態」，成為現場鳥友搶拍的焦點。由於大麻鷺擅長隱身，能拍到清晰身影相當罕見，這次出現堪稱一場視覺盛宴。

    公園處表示，茄萣濕地一向是鳥類愛好者的必訪景點，也是不少自然攝影師進行生態拍攝的重點區域。隨著冬季候鳥潮逐漸到來，預期將吸引更多民眾走入濕地、探索自然之美。公園處也呼籲民眾，一起共同珍惜這片寶貴的自然棲地，遵守賞鳥禮節，給予野生動物適當的距離與尊重，讓更多珍稀物種能在茄萣濕地安心停棲。

    伸長脖子進入偽裝模式的大麻鷺，宛如濕地中的隱形高手。（圖由王俊仁拍攝）

    伸長脖子進入偽裝模式的大麻鷺，宛如濕地中的隱形高手。（圖由王俊仁拍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播