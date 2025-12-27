天冷更熱情！彰化幼兒親子嘉年華 24關卡玩出好EQ

彰化縣體育場今天有一場幼兒親子嘉年華會活動， 儘管天冷，場面熱鬧滾滾。（記者張聰秋攝）

彰化地區今天上午冷颼颼，不過，彰化縣立體育場卻是熱鬧滾滾！由彰化縣政府舉辦幼兒園親子嘉年華登場了，今年活動主題以「EQ好情緒．親子童樂趣」為主題，融入幼兒黃金成長期最重要的能力，也就是所謂的SEL（社會情緒學習），吸引許多家長帶著孩子參加，現場只見小朋友穿著厚實的運動服，與家長合力搬運巨大的花生球，親子同樂，高興的心情全寫在臉上，畫面溫馨。

活動一開場，由縣長王惠美與貴賓共同推動象徵情緒管理的4顆大型彩球，正式拉開序幕。由於現在孩子普遍接觸3C產品，容易產生情緒波動，今年特別設計24個闖關關卡與大型氣墊遊戲，將「自信、表達、合作、創作、韌性」等5大情緒力量融入遊戲中。

王惠美也下場與小朋友互動，看到家長們不畏低溫陪孩子出來動一動，就是最好的家庭教育。她說，為了減輕家長負擔，彰化縣從明年起生育補助加碼，第一胎就領3萬元，第三胎更提高到8萬元，就是要讓年輕人敢生、願意生。

許多家長說，本來擔心天氣太冷孩子會感冒，但來到體育場看到這麼多小朋友一起玩，氛圍很有活力，孩子玩到都不想回家，活動讓大人小孩都開心！

縣長王惠美（左）在闖關活動中，與小朋友合力搬運象徵情緒管理的巨大藍色花生球，藉此互動培養孩子的合作精神與自信心。（記者張聰秋攝）

彰化縣立體育場今天上午湧入人潮，家長帶著孩子參加親子嘉年華，場面一點都不冷，氣氛熱鬧滾滾。（記者張聰秋攝）

