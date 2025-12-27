台南推動友善遊戲空間 培力障礙女性成為宣導大使

聽障媽媽帶領子女與視障媽媽進行跨障別交流。（台南市政府提供）

南市社會局永華婦女福利服務中心11、12月辦理「Play For All! 啟動友善遊戲共融 II」方案，以障礙者女性育兒及親職陪伴為議題，推動友善遊戲空間與社會共融理念，共145人次參與，培力障礙女性成為宣導大使。

市長黃偉哲表示，台南從育兒、陪伴到社會參與方面打造全方位身心障礙者友善政策與福利措施，積極回應身心障礙者在公共空間與家庭角色中所面臨的不利處境，具體展現市府打造台南成為共融城市、落實《身心障礙者權利公約》的決心。

社會局局長郭乃文表示，面對多元婦女身分，社會局推動各式方案，提供富有多元性與涵融性之方案課程，陪伴婦女自我覺察、角色認同與自我實現，推動多元性別平等與友善支持，期可打破社會對性別之刻板觀念。

永華婦女福利服務中心自113年度推動「Play For All! 啟動友善遊戲共融」方案，113年度主要邀請障礙女性共同討論使用友善遊戲空間可能面臨之困境，帶領障礙女性及其子女至室內外公共空間進行遊戲體；114年度則延續辦理，邀請前期參與者擔任種子成員，支持新成員投入討論與行動，讓障礙者女性從服務參與者，逐步轉化為經驗分享者與倡議推動者。

透過障礙主題影視討論、資源地圖繪製及親子共融遊戲設計等，製作宣導圖卡並於南市安平區親子悠遊館進行實體宣導，獲得正向回饋。成員表示，首次公開分享自身經驗，有助於提升自我價值與社會參與感；台南市政府社會局永華婦女福利服務中心未來亦將持續培力障礙女性，促使障礙者女性及其家庭的隱性需求能被看見，推動更友善、多元的共融社會。

工作坊討論如何透過圖文讓民眾了解障礙者需求。（台南市政府提供）

聽障媽媽於安平區親子悠遊館進行宣導。（台南市政府提供）

