    北市毛孩絕育補助申請延長 明年度補助再加倍

    2025/12/27 12:07 記者孫唯容／台北報導
    台北市動物保護處今年度編列594萬6千元補助家犬貓絕育手術費用，截至12月22日止，已補助3411件，尚餘約30萬元可供申請。（北市動保處提供）

    台北市動物保護處今年度編列594萬6千元補助家犬貓絕育手術費用，截至12月22日止，已補助3411件，尚餘約30萬元可供申請，希望讓更多毛孩爸媽申請補助，特別延長補助時間至12月31日止。動保處提醒，一定要在今年完成申請補助，明年即不符合資格，別因一時疏忽而錯過這項福利。

    動保處表示，每年補助家犬貓絕育手術費僅受理到12月20日，今年延長至31日，每隻公犬貓補助800元、母犬貓則補助1500元。飼主可自行選擇動物醫院為犬貓絕育，並完成寵物登記及具有1年內有效狂犬病預防注射，才符合資格，動保處並建議市民可透過台北服務通（https://service.taipei/）線上申請，如以紙本郵寄，建議採掛號方式送件，確保文件快速送達，動保處將以郵戳日期逐件審查。

    動保處補充，動物保護法規定飼主皆應為犬貓絕育或申報免絕育，故每年編列經費提供飼主申請補助，明（115）年1月1日更將提高絕育補助金額為每隻公犬貓補助1000元、母犬貓補助2000元，不過今年完成手術之犬貓將不符合申請資格。

