新北淡水八里雙主場跨年活動 漁人碼頭周邊屆時交管

漁人碼頭白日可遠眺淡水河口與海景，傍晚可以欣賞夕陽。（新北市漁業處提供）

2025年即將結束，新北市今年在淡水、八里區雙主場舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動，市府漁業及漁港事業管理處指出，12月31日煙火將在晚間8時26分準時施放，時長13分14秒，共3萬5千多發煙火將於淡水河上空綻放；淡水漁人碼頭是煙火主舞台，當日周邊將進行交通管制，民眾可在跨年當日白天規劃漫步港區、欣賞特色裝置藝術，品嚐港區美食，傍晚欣賞夕陽與港灣景色，夜晚接續與親友賞煙火，一同迎接新年。

漁業處指出，漁人碼頭擁有木棧道觀景平台、情人橋及浮動碼頭等多元設施，白天可遠眺淡水河口與海景，傍晚可以欣賞夕陽，港區內設有藝術家「幾米」的主題裝置藝術與溜溜帽遊樂場，今年也加入新亮相的角色「庫拉瓦」，成為特色新地標；木棧道沿線也匯聚多家特色商家，提供民眾嚐鮮多元選擇。

另外，漁業處提醒，跨年活動當日，淡水漁人碼頭周邊將進行交通管制，下午4點至晚間11點，中正路二段51巷及中正路一段87巷8弄進入淡水漁人碼頭前路段劃為行人徒步區，禁止汽機車及腳踏車（含牽行）進入。

漁業處表示，淡水漁人碼頭停車場自12月31日上午10點起採進場一次性收費，小客車每次收費60元，無30分鐘免費優惠，出場直接離場，當停車場滿載時會禁止汽車進入漁人碼頭；機車、腳踏車視停放狀況另行管制，並引導車輛停放至觀海路、中正路二段、濱海路三段及沙崙路路邊，機車可停放至港區外的觀海路停放區；至於腳踏車請配合停放至中正路二段10號、沙崙路十字路口、港區外觀海路人行道等腳踏車臨時停放區。

漁業處說，市府已協調捷運、淡海輕軌及公車業者加密班次，建議利用大眾運輸參與跨年活動。

