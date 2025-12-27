苗栗頭份「客家日」今登場 民眾不畏低溫挼粄圓

苗栗頭份「客家日」今登場，苗栗縣長鍾東錦（右2）與民代一起參與挼粄圓。（頭份市公所提供）

苗栗縣頭份市為縣內人口最多行政區域不少居民為客家人，頭份市公所持續舉辦客家日活動，成為頭份市例行活動。頭份市客家日今日正式登場，傳統的客家挼粄圓吸引民眾冒著低溫仍熱情製作傳統美食，客語遊戲闖關、漢家歌舞也有不少鄉親不懼低溫參與。

頭份市長羅雪珠表示，頭份市堅持自辦客家日活動，每年12月28日客家日前，透過吸引親子市民方式，結合遊戲、客家美食DIY，讓民眾身體力行做一日客家人。頭份市公所之前搭配耶誕節於頭份上公園點亮耶誕樹，不少市民也到場感受節慶氛圍。

頭份市公所今天也持續舉辦市集展售文創商品與農特產，更推出結合後花園、河背庄農園、蘆竹湳聚落、中山老街等景點推出小旅行。

頭份客家日活動演唱會也與今天晚間登場，市公所表示，知名創作歌手韋禮安、人氣樂團芒果醬、冰球樂團等皆會登台獻唱，讓活動現場頭份運動公園羅馬廣場化身大型音樂派對。

苗栗頭份「客家日」今登場，民眾冒低溫熱情挼粄圓。（頭份市公所提供）

