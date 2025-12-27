副議長藍凱元結合公益團體 跨縣市捐贈物資關懷澎湖弱勢

來自台灣慈善團體，聯合捐贈物資造福離島居民。（記者劉禹慶攝）

公益無界限，愛心零距離！由澎湖縣副議長藍凱元號召與推動，彰化縣幼瑩廣慈文教學會、博愛菁莪愛心會及台南市安平康復之家攜手跨縣市送暖，今（27）日將滿載愛與關懷的生活物資，包括120箱高麗菜與120箱大頭菜，運送捐贈至澎湖，為離島地區注入滿滿暖意。

由副議長辦公室主任洪長青協助聯繫與統籌，「愛無距離、善無界限」跨縣市公益活動在石泉里社區活動中心溫馨登場，並由石泉社區發展協會前理事長陳扶氣與現任理事長陳憬煌代表接受捐贈，東衛、風櫃及興仁社區發展協會理事長都出席，現場邀請多位地方貴賓與社區居民，一同見證這份跨越海洋的溫情與善意。

副議長藍凱元表示，感謝各界善心團體在凜冽的東北季風中雪中送炭，充份展現「愛無距離、善無界限」的公益精神，這份來自各縣市的支持，不僅補足弱勢家庭及弱勢團體的生活所需，更為離島居民帶來關懷與鼓勵。

未來，藍凱元服務處也將持續透過跨縣市公益合作，凝聚更多社會力量，讓愛的力量跨越黑水溝，傳遞到每一個需要幫助的人，成為照亮澎湖每一個角落的溫馨火苗。

澎湖縣副議長藍凱元（右），頒發感謝狀給慈善團體。（記者劉禹慶攝）

