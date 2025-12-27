低溫來襲！ 新北動保處分享寵物保暖要領

新北8間動物之家已啟動冬季防寒措施，有三段式控溫機制。（新北市動保處提供）

低溫不僅人類吃不消，動物之家收容動物也需要禦寒。新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，新北8間動物之家已啟動冬季防寒措施，有3段式控溫機制，當氣溫降至15度以下，就會加強防風帆布，降至12度以下時會增加保暖布料，降至10度以下時便會開啟保溫燈及暖爐。動保處也提醒飼主留意寵物禦寒，尤其需留意年邁、虛弱寵物的居家防寒，使用電暖器也要保持至少1公尺安全距離。

動保處指出，不同動物的保暖需求也不同，因此已要求第一線動保員根據低溫特報燈號、動物的年齡、體重、健康狀況進行分級照護。

中和動物之家動保員林曉如說，針對老年犬貓、幼齡犬貓或剛完成手術的動物，會提供專屬暖墊、暖暖包，並調整至獨立隔離房舍，避免被其他動物干擾；在冬季也為收容動物增加高蛋白、高熱量的鮮食或肉末比例，從飲食打好健康基礎。

動保處獸醫師黃啟堯指出，寵物體表雖有毛髮可保暖，但虛弱與年邁的動物仍然容易受寒，飼主可在寵物常待的地方鋪設止滑保暖睡墊，替犬貓穿衣服時應適時調整，以免悶熱引發皮膚病，若使用電暖器，應保持至少1公尺的安全距離，以防燙傷。

動保處表示，動物之家有近1200隻犬貓在等1個家，民眾認養收容動物，可獲得寵物白金卡，享免費醫療諮詢、狂犬病疫苗終身免費施打、1年份基礎疫苗免費施打等寵物照護福利，還可獲得「2025新北認養萬金禮」，包括寵物智慧照護存摺、合作動物醫院免掛號費等優惠，認養老殘疾犬隻可加碼獲得新北幣2000元。

