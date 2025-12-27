為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    嘉明湖成銀白世界 高山協作頂低溫記錄雪景

    2025/12/27 11:24 中央社
    台東高山27日清晨持續降雪和下冰霰，熊出沒協作員姜旭璨頂著寒風獨闖嘉明湖，拍下絕美雪景與粉絲和山友分享。（中央社，熊出沒協作姜旭璨提供）

    台東高山27日清晨持續降雪和下冰霰，熊出沒協作員姜旭璨頂著寒風獨闖嘉明湖，拍下絕美雪景與粉絲和山友分享。（中央社，熊出沒協作姜旭璨提供）

    台東高山今天清晨持續飄雪和下冰霰，高山協作員姜旭璨頂著寒風獨闖嘉明湖，拍下絕美雪景與粉絲和山友分享。

    台東山區昨天中午過後在海拔3000公尺高山就開始飄雪和下冰霰，直到今天清晨嘉明湖步道仍有一波飄雪和下冰霰。

    熊出沒企業社高山協作員姜旭璨昨晚在嘉明湖山下紮營，為了讓山下民眾和錯過下雪的山友也能看到嘉明湖的雪白景色，凌晨頂著攝氏零下低溫爬上嘉明湖，將絕美畫面透過臉書專頁「嘉明湖竑閩企業熊出沒團隊」和大家分享。

    農業部林業及自然保育署台東分署森林育樂科長陳盈源接受中央社記者訪問表示，嘉明湖國家步道昨天中午開始下雪，在嘉明湖山屋、向陽山屋、嘉明湖都有降雪情形。

    陳盈源提醒山友，嘉明湖國家步道分級已提升至第6級，雪季期間登山須做好禦寒，評估攜帶雪地3寶冰爪、冰斧及頭盔，太陽眼鏡、綁腿、手套也不可少，應注意個人身體狀況，做好負責任登山。

    陳盈源表示，山屋都有配置管理員，必要時可請其協助，也呼籲要前往南橫公路、向陽山區的民眾，山區天氣濕冷，應留意南橫公路路況及注意行車安全。

    台東高山27日清晨持續降雪和下冰霰，高山協作員姜旭璨頂著寒風獨闖嘉明湖，拍下絕美雪景與粉絲和山友分享。（中央社，熊出沒協作姜旭璨提供）

    台東高山27日清晨持續降雪和下冰霰，高山協作員姜旭璨頂著寒風獨闖嘉明湖，拍下絕美雪景與粉絲和山友分享。（中央社，熊出沒協作姜旭璨提供）

