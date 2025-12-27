為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雪霸武陵四秀降雪 新達山屋積雪深度達10公分

    2025/12/27 11:49 記者蔡政珉／苗栗報導
    武陵四秀線新達山屋積雪厚度達10公分，仍持續下雪。（雪霸處提供）

    武陵四秀線新達山屋積雪厚度達10公分，仍持續下雪。（雪霸處提供）

    首次上稿：10:44
    更新時間：11:49（新增武陵四秀下雪）

    冷氣團帶來低溫發威，加上高山地區水氣足夠，雪霸國家公園轄內高山地區昨（26）日傳來雪訊，雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）今天上午10點接獲回報，目前大霸線降雪雪況延伸至九九山莊，九九山莊溫度降至-1度C飄雪。

    雪管處指出，受強烈冷氣團影響，26日清晨包括武陵四秀的桃山山屋、新達山屋，雪山369臨時營地一帶陸續降雪積雪超過4公分，位於大霸尖山大霸線登山步道10.2公里處的中霸坪昨晚積雪也達5公分，並且持續延伸。

    今日早上約7點半接獲回報，降雪路段如預估持續向九九山莊方向下延伸，不過九九山莊目前尚無明顯積雪，但受濕冷天氣影響可能持續降雪；雪管處今日上午將近11點時接獲回報，武陵四秀線新達山屋積雪厚度達10公分，仍持續下雪。

    雪管處也再次強調，因高山低溫、步道積雪結冰，路況濕滑風險提高，請確實準備雪地三寶（冰爪、冰斧、岩盔），並具備相應的雪地行進與風險判斷能力，同時加強保暖措施，審慎評估自身狀況與路況，以安全為最高原則。

    雪霸持續降雪，369營地積雪、大霸線雪況延伸、九九山莊（影片中）飄雪。圖為369臨時營地積雪畫面。（雪管處提供）

    雪霸持續降雪，369營地積雪、大霸線雪況延伸、九九山莊（影片中）飄雪。圖為369臨時營地積雪畫面。（雪管處提供）

    武陵四秀線新達山屋積雪厚度達10公分，仍持續下雪。（雪霸處提供）

    武陵四秀線新達山屋積雪厚度達10公分，仍持續下雪。（雪霸處提供）

    武陵四秀線新達山屋積雪厚度達10公分，仍持續下雪。（雪霸處提供）

    武陵四秀線新達山屋積雪厚度達10公分，仍持續下雪。（雪霸處提供）

