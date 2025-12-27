為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程 預計明年下半年完工

    2025/12/27 10:29 記者周敏鴻／桃園報導
    平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程模擬示意圖。（桃園市政府提供）

    平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程模擬示意圖。（桃園市政府提供）

    桃園市政府斥資8億1800餘萬元推動「平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程」，規劃地上6層的辦公棟、地上4層的社福館棟，預計明年下半年可完工，市府新建工程處表示，工程以「高齡友善」為核心設計理念，已獲選為今年度市府公共工程高齡友善設計獎的佳作。

    新建工程位於平鎮區大興街、上海路120巷路口，去年3月間開工後，已完成主結構體，目前進度為內部、外部裝修，明年下半年可完工；工程規劃地下2層、地上6層的辦公棟與地上4層的社福館棟，兼顧洽公與社福使用需求，其中辦公棟的地下2層都規劃為停車場，將設置汽車停車位139席、機車停車位30席，提供完善停車機能。

    新工處指出，平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓完工後，可打造兼具行政服務與社會福利機能的複合式公共空間，有效改善平鎮地政事務所、戶政事務所、地方稅務局目前辦公空間不足的問題，提供民眾優質的洽公與生活環境。

    平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程以「高齡友善」為設計理念，規劃無障礙動線全區貫通、完善的安全防護設施、營造舒適休憩空間、設置便利設施、使用永續建材與維護設計、社區融合與生態延續等6大亮點，其中「營造舒適休憩空間」部分，在戶外設置林蔭步道、風雨走廊、座椅，盼讓民眾安靜舒適地休憩；「社區融合與生態延續」部分，則規劃中央廣場與林蔭步道串聯周邊生活場域，延續綠意以促進人與自然共融。

    行政園區大樓新建工程模擬示意圖。（桃園市政府提供）

    行政園區大樓新建工程模擬示意圖。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播