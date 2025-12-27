昔被視為畏途 土城區中央路人行道改善從被罵到被讚

土城區中央路人行道改善工程，施工前及後情景。（土城區公所提供）

新北市土城區中央路一至三段的人行道狹窄，加上電力電信設施與各種障礙密集設置其上，更因為車流量大，造成行人通行困難，今年更搭上「行人地獄」話題，被民眾視為畏途，經土城區公所爭取到中央補助，區公所工務課自2023年段施工、排除萬難陸續完成4.3公里，如今全新寬敞的人行道受地方稱讚。

土城區公所工務課長張育勳表示，人行道改善不只是單純的工程問題，更是需要長時間與地方民眾溝通協調和與承擔的過程，開工後不久，因為工程影響通行，地方社群平台與里鄰群組陸續出現許多不滿聲音，包括施工期的交通不便，以及商家營運受到影響，甚至於也有民眾對工程的作法提出質疑。

請繼續往下閱讀...

張育勳說，施作過程中引起交通不便，最容易被放大檢視，他就算被罵也要及時適當的回應與解釋，是同仁每天面對的壓力，「在網路社群裡沒有所謂的上下班」，希望解釋回應後能獲得多數民眾理解；但「三不五時的在上面看到極不理性的字眼時真的會讓團隊成員感到很煎熬」，不僅要承接民眾的情緒，也擔心爭議擴大影響工程推動，還有長官的責難。

區長周晉平對改善人行道給予工務課堅定支持，他勉勵同仁，不必因一時的批評而退縮，唯有勇於承擔、持續溝通，城市才能迎來有感的改變，隨著工程路段陸續完工，區公所已接獲不少民眾回饋，直言「人行道變好走了」、「走起來更安心」。

土城區中央路人行道改善工程，施工前及後情景。（土城區公所提供）

土城區長周晉平（中）工務課長張育勳與工程團隊人員。（土城區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法