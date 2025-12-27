拚尾牙、春酒、年菜外帶經濟 嘉市飯店消費滿額贈住宿券

看準年菜外帶商機，耐斯王子大飯店推出年菜外賣禮盒。（記者王善嬿攝）

歲末節慶氣氛漸濃，尾牙、春酒餐飲需求量增，嘉義市耐斯王子大飯店由曾獲日本國際料理人大賽個人超金獎的阿里山宴會廳主廚王志華操刀，端出美味5星料理，還祭出消費滿10萬元即贈送1張精緻客房住宿券，每桌贈送飲品等尾牙春酒專案，同時看準外帶市場，推出5星「年菜外賣」禮盒，7道料理加甜點，讓民眾在家輕鬆圍爐。

王志華說，今年部分年菜融入偏日式風味如玉子蒲燒鰻米糕、胡麻鮑魚松葉鉗、冷盤「心太軟」將紅棗核去除夾麻糬內餡等。

耐斯王子大飯店餐飲服務處總監高錦能表示，迎接公司行號尾牙春酒宴旺季，阿里山宴會廳斥資千萬元將視聽設備再升級，擁有雲嘉地區規模最豪華的環景LED數位電視牆，最多可容納70桌，適合大型晚宴。

高錦能說，尾牙春酒專案即日起開跑至明年3月31日，中式桌席每桌8800元至12800元，除每桌贈送分解茶、麥仔茶外，消費滿10萬元送一張精緻客房住宿券，滿15萬元送2張住宿券，以此類推；訂宴滿20桌以上，再加贈卡拉OK設備。

此外，2026年將到來，嘉楠風華渡假酒店嘉義館推出跨年夜雙人入住2026元專案，空中酒吧還安排吉他歌手與賓客一同倒數迎新年，現場單筆消費滿千元可摸彩一次，獎項為集團旗下各館住宿券；墾丁館推出一泊二食6600元專案，入住即享老丸家極致鍋物晚餐，隔天的早餐延長至中午1點，退房後仍可悠閒享用早午餐，續住第二晚1999元等優惠。

