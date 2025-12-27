為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹市明年1/24發5000元現金 明年7/31前出生也可領

    2025/12/27 09:55 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市5000元消費金要發了，明年1/24實體發現金，只要115年7月31日前出生的新生兒，在9/30前登記及入戶籍也可領。（新竹市府提供）

    新竹市5000元消費現金要發了！只要114年9月30日（含當日）前設籍新竹市，且到造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出之市民及115年7月31日前出生的新生兒都可領5000元，新生兒如未能在114年9月30日（含當日）前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，在115年9月30日（含當日）前在竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領消費金。預計明年1月24日採投開票所方式實體發放5000元現金，並提供其他領取管道。

    市府表示，如是依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放的長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置的兒童或少年，會在明年1月21日匯入既有帳戶。實體發放現金則在明年1月24日上午8點到下午4點發現金。

    如採數位申請可在明年1月30日起到2月28日止透過新竹通APP辦理登記後匯款。也可到各區公所補領，將於明年3月10日起到115年3月31日止的工作日上班時間，可依戶籍所在地到區公所領。新生兒部分（出生日期為114年8月1日至115年7月31日），115年1月9日（含當日）前在竹市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方領取或申請，115年1月10日到115年9月30日（含當日）在市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所申請，逾期不受理。

    新竹市5000元消費金要發了，明年1/24實體發現金，只要115年7月31日前出生的新生兒，在9/30前登記及入戶籍也可領。（新竹市府提供）

