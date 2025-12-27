「綠癌」小花蔓澤蘭入侵苗栗房裡溪左岸 縣府函文土地管理者儘速清除

民憂「綠癌」小花蔓澤蘭入侵房裡溪左岸，影響當地生態。（讀者提供）

讀者投訴，素來有「綠癌」之稱的外來種小花蔓澤蘭入侵苗栗縣苑裡鎮房裡溪左岸（德喜橋至田中橋段），投訴者也指出，原本河岸邊只有滿滿的構樹與合萌，由於未進行綠美化，近日發現遭小花蔓澤蘭入侵，原本河岸邊生態與景觀已經是雜樹叢生，認為狀況雪上加霜。

苗栗縣政府農業處林務自然保育科表示，該名讀者所反映地點有兩處，皆位於苑裡鎮田中二路一帶。經派員現勘後比對投訴者所提供照片及點位，確認地點1有小花蔓澤蘭蔓延，分布面積約163平方公尺；地點2有零星小花蔓澤蘭分布，土地管理機關分別為縣府水利處、交通部高速公路局，目前已經函文請土地管理者儘速辦理清除，以防止擴散影響鄰近動、植物及本土生態環境。

縣府農業處指出，小花蔓澤蘭擁有驚人的繁殖力，每年10月至翌年2月的開花結果期，每平方公尺可有17萬個種子，一到結果期小花蔓澤蘭的種子如雪片般的陣陣飄散，一旦長成植株，會攀附並覆蓋樹木、灌木及農作物，阻礙光合作用，導致植物死亡，嚴重影響森林、農業及生態系統。因此，最佳剷除時期為開花結果前。苗栗縣政府今年於8月18日起到10月27日，以每公斤5元收購民眾拔除的小花蔓澤蘭，收購數量8公噸為上限。

民憂「綠癌」小花蔓澤蘭入侵房裡溪左岸，影響當地生態。（讀者提供）

