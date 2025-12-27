為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    10堂課學會用AI 清大攜手竹市建功高中用AI系統助攻學測

    2025/12/27 09:56 記者洪美秀／新竹報導
    10堂課學會用AI-清大與新竹市立建功高中高一生用AI專家系統，學會各種產品開發，還助攻學測拿高分。（清大教授周卓煇提供）

    10堂課學會用AI-清大與新竹市立建功高中高一生用AI專家系統，學會各種產品開發，還助攻學測拿高分。（清大教授周卓煇提供）

    10堂課就學會用AI做出研究成果及助攻學測！清華大學教授周卓煇將大學課程中的AI專家系統往下延伸到新竹市立建功高中開課，讓高一學生透過課程研習選修，不到10堂課，學生就學會利用AI系統輔助學習，除助攻學測做時間管理分配，還學會看股票投資，甚至將世界紀錄及人際關係都透過系統做分析，26日舉行成果發表，學生除拿到課程研習結業證明，還領到金問獎，直呼這堂課太神了。

    周卓煇團隊今年與建功高中校長林國松合作開設AI專家學習系統課程，高一學生透過課程選修，學習使用AI系統，且由大學及研究所學生擔任助教，學習成果豐碩，周卓煇說，他利用專家系統課程，40年前幫助企業賺進一桶一桶的金，讓飛機能飛、讓看病更快更準，並幫助窮孩子考高分，這項技術，已深深影響每個人的生活；透過這門課程，學生得以在短時間內理解並活用專家系統，將點子轉化為實用的AI產品，培養同學們未來對AI技術應用的潛力。

    校長林國松說，教育的關鍵不在於傳授多少既有知識，而在於引導學生建立思考方式，並提供可以嘗試與探索的學習空間，協助學生逐步培養面對未來的能力與視野。此課程以專家系統作為AI學習切入點，透過清楚的課程架構與專題實作，引導學生從自身興趣出發，學習分析問題、整理邏輯，並將想法轉化為可運作的系統成果，相當精采的課程。

    研習的學生也發表各種AI知識產品，像《如何判斷一個人是T還是F人》，希望解決人際溝通中的困惑。還有《如何締造金氏世界紀錄》，讓破紀錄變得更簡單可行，甚至開發出《一日的時間規劃，以考大學為例》，幫要參與學測的高中生善用時間，助攻學測。學生都直呼這門AI專家系統課程超神又精采。

    10堂課學會用AI-清大與新竹市立建功高中高一生用AI專家系統，學會各種產品開發，還助攻學測拿高分。圖為獲得金問獎的學生受獎。（清大教授周卓煇提供）

    10堂課學會用AI-清大與新竹市立建功高中高一生用AI專家系統，學會各種產品開發，還助攻學測拿高分。圖為獲得金問獎的學生受獎。（清大教授周卓煇提供）

    10堂課學會用AI-清大與新竹市立建功高中高一生用AI專家系統，學會各種產品開發，還助攻學測拿高分。圖為學生發表學習成果。（清大教授周卓煇提供）

    10堂課學會用AI-清大與新竹市立建功高中高一生用AI專家系統，學會各種產品開發，還助攻學測拿高分。圖為學生發表學習成果。（清大教授周卓煇提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播