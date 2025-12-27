為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    東北季風影響持續！ 氣象粉專曝跨年天氣概況

    2025/12/27 09:48 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明年的第一天依然是東北季風影響，目前來看會持續到下個週末期間，各地天氣相似，仍是北東局部陰雨、中南多雲到晴的型態。（資料照）

    冷氣團今天開始減弱，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，氣溫未來幾天逐日回升，下週一北部、東半部雲量較多並在迎風面地區有局部短暫雨，西半部地區多雲到晴，下週二東北季風再次增強南下，台中以北到東北部地區在山區地形上可能有些短暫雨發生，下週三跨年夜當天東北季風會進一步增強，越往東北部移動降雨機率越高，明年的第一天依然是東北季風影響，目前來看會持續到下個週末期間，各地天氣相似，仍是北東局部陰雨、中南多雲到晴的型態。

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」，在臉書PO文表示，過去兩天帶來長時間低溫的冷氣團今天開始減弱，週末這兩天的水氣量與過去幾天的評估可能有較大差異，各地雲量仍持續偏多，普遍多雲或陰，今天上半天水氣最多時各地都有短暫雨機會，下半天到明天水氣陸續減少以後，降雨範圍才會逐漸限縮至北、東部的迎風面及山區。

    氣溫方面並不會馬上回暖，而是在未來幾天逐日回升，因此早晚期間依然要留意低溫的影響，另外則是要注意南北溫差，預估今明兩天北部全天氣溫大致仍都在20度以下，中南部在雲量減少、陽光露臉時則有機會來到22-24度，相對會比較溫暖一點。

    粉專指出，下週一受高壓迴流偏東風環境影響，北部、東半部雲量較多並在迎風面地區有局部短暫雨，西半部地區多雲到晴，晨間要注意可能有局部的低雲或霧生成影響能見度。氣溫則會較週末期間再回暖約1-3度，下週二天氣就會再次有些變化出現，東北季風再次增強南下，水氣較多的位置會在台中以北到東北部地區，雲量偏多，並可能在山區地形上有些短暫雨發生，其他地區尚可維持多雲到晴天氣。

    粉專續指，下週三跨年夜當天東北季風會進一步增強，各地屬於較典型的東北季風天氣型態，北部、東半部地區天氣多雲或陰，並有局部短暫雨機會，越往東北部移動降雨機率越高，因此如果要在北海岸或東北角迎接元旦曙光的話，不容易看到日出，中南部地區相對是比較穩定的多雲到晴天氣，降雨機率低。這波東北季風並沒有明顯冷空氣南下，因此不會像近期這麼寒冷，不過夜晚期間還是會比較偏涼，外出參加跨年活動時別忘了穿著保暖衣物，在北部、東半部地區則是要再多帶上雨具。

    粉專直言，明年的第一天依然是東北季風影響，目前來看會持續到下個週末期間，各地天氣相似，仍是北東局部陰雨、中南多雲到晴的型態。要特別注意的是氣溫，目前來看1月上旬期間冷空氣將一波波南下，會有多冷、冷多久還有較大的不確定性存在，只能先提醒後續可能會進入一段較長時間的低溫環境，提醒大家預作準備。

