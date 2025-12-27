為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    苗縣低收入戶產婦與新生兒補助增 明年元旦起上路

    2025/12/27 09:25 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府從明年元旦起，優化低收及中低收入戶產婦與新生兒補助，除提高補助額度，也簡化申請程序。（苗縣府提供）

    

    苗栗縣政府為因應近年物價上漲及育兒相關支出增加，並持續加強對弱勢家庭的照顧，已修正「低收入戶及中低收入戶產婦與新生兒營養補助實施計畫」，自明年元旦起實施，除提高額度，也簡化申請程序，盼實質減輕低收及中低收入生育初期的經濟負擔。

    苗縣府社會處指出，補助金額方面，考量通膨及生育支出增加，低收入戶產婦及新生兒補助金額由每人5000元提高至7500元；中低收入戶則由2500元提高至5000元，多胞胎家庭將依實際人數核給。此舉將更有效支持家庭，協助安心迎接新生命。

    申請作業也同步優化，政府將透過系統主動查核福利資格，取代以往民眾自行檢附證明文件的方式，縮短審核時程，減少往返奔波的不便。同時，補助款發放方式改以直接撥入帳戶為，取代過去領取支票的方式，使款項能快速、安全到位。

    社會處也提醒，符合資格的低（中低）收入戶家庭，應於生產後6個月內向戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請，以保障自身權益。苗縣府也將持續攜手地方公所，共同建構更完善的社會安全網。

