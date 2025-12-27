為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化殯葬大戰出現「地獄梗」！ 王惠美「做對的事」Vs.溪湖「人人用得到」

    2025/12/27 09:15 記者顏宏駿／彰化報導
    溪湖生命禮儀館，3年前面臨強力抗爭，公所排除萬難，日前動工。（溪湖鎮公所臉書）

    溪湖生命禮儀館，3年前面臨強力抗爭，公所排除萬難，日前動工。（溪湖鎮公所臉書）

    全台唯一沒有火葬場的彰化縣，日前縣長王惠美在就職3週年記者會，用「做對的事」回應記者「要不要建火葬場」的提問，被外界認定王惠美鐵了心要在芳苑、二林蓋火葬場，但如何與「在地居民」溝通，是擺在眼前的難題。同樣是推動殯葬嫌惡設施，「溪湖生命禮儀廳」已於日前動土，它曾經面臨抗爭，但公所舉辦說明會廣納民意，之後動用人脈，以「美美的生命禮儀館人人都用得到，不必送到鄰近鄉鎮市。」平息地方爭議。「人人都用得到，不必送到鄰近鄉鎮市」，最近成為為彰化多個網路社群，支持火葬場興建的「金句」。

    更有網友稱，彰化火葬場面臨在地居民抗爭，大事要成局，最終是要靠「地獄梗」，「你用得到，我用得到，不必送到鄰近縣市」。

    彰化火葬場約需7.8億，而溪湖鎮生命禮儀館斥資1億3765萬元興建，未來將設置4間禮儀廳、7間小靈堂、1間豎靈區，及解剖室、冷凍室、停柩室、大體消毒室各1間，鎮公所希望完工啟用後，也可支援鄰近的二林鎮、埔鹽鄉、埔心鄉等鄉鎮，滿足跨區使用治喪空間的需求。但3年前在地方的抗爭不輸目前的彰化縣火葬場。

    溪湖鎮長何炳樺臉書坦言，3年前剛上任時，生命禮儀館就面臨居民抗爭，但他以每年溪湖的往生人數約500人，近3年來，選擇前往外鄉鎮的殯儀館辦理治喪的家庭，年年都超過200件，讓鎮民了解真實數據。

    他強調，公共建設從來就不是為了討好每一個人，而是為了補上城市中最被忽略、卻最需要被好好對待的一塊。殯葬設施不是不吉利，它是對生命最後一程的尊重，是讓家屬有尊嚴地說再見，更是一個成熟鄉鎮不可或缺的基礎建設。

    溪湖鎮長何炳華（右）與代表會主席陳孟宏聯手，跟居民溝通，化解歧見，促成生命禮儀館動工興建。（溪湖鎮公所提供）

    溪湖鎮長何炳華（右）與代表會主席陳孟宏聯手，跟居民溝通，化解歧見，促成生命禮儀館動工興建。（溪湖鎮公所提供）

    熱門推播