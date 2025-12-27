為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跨年夜未逢假日 谷關、梨山飯店未滿房

    2025/12/27 09:12 記者張軒哲／台中報導
    梨山賓館跨年夜當天住房率約6成。（記者張軒哲攝）

    梨山賓館跨年夜當天住房率約6成。（記者張軒哲攝）

    隨著2025年進入尾聲，全台各縣市皆有2026跨年活動，但今年跨年並無連假，僅元旦一天假期，台中市風景區飯店跨年並未滿房，業者研判跨年夜並無放假，明年1月2日星期五要上班，谷關與梨山地區飯店跨年各約為8成與6成住房率。

    和平區擁有豐富自然景觀與深厚泰雅文化底蘊，近年參山處在歲末舉行「山谷燈光節」帶動谷關與梨山觀光產業，邁入第5屆的「山谷燈光節」11月底在谷關公園璀璨開幕，以「耶誕泡湯趣」為主題，谷關燈區展期至明年1月11日止，梨山山谷燈光節於21日冬至點亮，梨山燈區展期至明年1月25日止，讓谷關、梨山成為冬季賞燈泡湯及跨年採果好去處。

    除了山谷燈光節登場，和平公所透過谷關與梨山雙主場跨年晚會，行銷谷關溫泉、梨山高山景觀，推廣山區觀光，但今年跨年並無連假，導致飯店業者住房率不佳，民眾若要臨時上山跨年倒數，谷關跟梨山都有空房可訂。

    梨山賓館副總林閔政表示，跨年當天因為沒有休假，訂房率約只有6成，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，這兩天寒流來襲，谷關泡湯遊客略增，跨年夜因為有晚會跟山谷燈光節助攻，訂房率大約8成。

    谷關溫泉舉行山谷燈光節，日夜皆美。（記者張軒哲攝）

    谷關溫泉舉行山谷燈光節，日夜皆美。（記者張軒哲攝）

