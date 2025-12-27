元旦另一波冷空氣南下！恐成2026第一波大陸冷氣團

氣象專家指出，今日冷氣團將逐漸減弱，不過早晚溫度仍偏低，各地平地低溫仍下探12至14度，中南部日夜溫差大，甚至有機會落差到10度以上。（資料照）

氣象專家指出，今日冷氣團將逐漸減弱，不過早晚溫度仍偏低，各地平地低溫仍下探12至14度，中南部日夜溫差大，甚至有機會落差到10度以上。預估跨年東北季風略增強，元旦將有另一波冷空氣開始南下，可能成為2026第一波「大陸冷氣團」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，這一波冷氣團最強時期已過，今晨氣溫略升，不過清晨各地平地低溫仍有12至14度。今日預估各地雲量多，迎風面降雨較持續，北部、東半部有局部短暫雨，北台仍「濕冷」。中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、日夜溫差大，各地區氣溫為：北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。

另外在3000公尺以上（合歡山、雪山、南湖等）高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右（太平山等）高山，已無飄雪機率。

吳德榮表示，明日冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二、三（30、31日）東北季風略增強，北部多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週四起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，此波冷空氣的最終強度為何？是否為2026第一波「大陸冷氣團」，需再觀察。

