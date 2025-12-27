雪花飄飄！合歡山變迷人雪白大地

合歡山松雪樓地面覆蓋白雪，有遊客堆了小雪人。（林保署南投分署提供）

冷氣團夾帶水氣，在溫度、濕度條件具足下，合歡山凌晨2時許開始降雪，「臺灣追雪團」團長江文正指出，看到雪花飄落景象非常興奮，這場雪到清晨仍持續下，武嶺積雪10-15公分，雪白大地非常迷人。

合歡山昨日下冰霰，追雪民眾徹夜守候，終於在今天凌晨2時許，目擊雪花飄落景象。「臺灣追雪團」臉書社團團長江文正表示，雪花飄落的瞬間讓人感覺幸福。雪持續下到清晨仍未歇，武嶺積雪目測約10-15公分。

江文正表示，公路局工務段人員很辛苦，清晨5時許就冒著低溫開出鏟雪車，剷除台14甲線的路面積雪。而「臺灣追雪團」團員，上午將會陸續上山，大家約定10點拍大合照，為今年入冬後首場大雪，留下難得的雪地團聚畫面。

公路局上午7點時解除台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺的預警性封閉路段，恢復交通，惟檢視路況後，發現台14甲線24K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面（肩）仍結冰（積雪）未融，該路段限加掛雪鏈通行，並視路況機動調整限掛雪鏈路段。

另考量前揭管制路段武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採「四輪傳動車輛」並加掛雪鏈通行。

武嶺雪白大地，呈現北國迷人雪景。（圖擷自合歡山即時影像）

松雪樓外停放的車輛都被白雪覆蓋。（林保署南投分署提供）

「臺灣追雪團」團長凌晨2時許就等到合歡山武嶺降雪，燈光下可看到雪花飄落景象。（「臺灣追雪團」江文正提供）

雪花飄落在深色外套上，能清楚觀看雪花的樣子。（「臺灣追雪團」江文正提供）

公路局鏟雪車清晨5時許就開始鏟雪。（「臺灣追雪團」江文正提供）

紅色車子在雪地裡分外顯眼。（「臺灣追雪團」江文正提供）

合歡山昆陽幸福小鹿置身在白雪中。（圖擷自中橫路況交通資訊站）

