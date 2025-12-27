跨年倒數！谷關、梨山晚會同步登場 最高海拔元旦升旗迎曙光

梨山山谷燈光節點燈，夜晚浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

隨著2025年進入尾聲，全台各縣市皆有2026跨年活動，台中市水湳中央公園與麗寶樂園度假區各有大型跨年晚會，另外，為了讓山區居民也能歡欣倒數，和平公所透過谷關與梨山雙主場歲末迎新形式，行銷谷關溫泉、梨山高山景觀及在地農特產品，推廣原鄉文化與觀光旅遊路線，吸引全國遊客走進和平迎新年。

和平區跨年活動由台中市府觀旅局、參山風景區管理處、台電公司與和平區公所共同舉辦，於谷關溫泉區及梨山賓館前廣場同步登場，因適逢山谷燈光節期間，谷關與梨山入夜繽紛浪漫，吸引遊客到訪。

和平區長吳萬福指出，跨年活動融合泰雅文化與大甲溪流域產業文化，活動內容精彩多元，包括泰好玩傳統古調與打擊表演、民歌歌手施孝榮、實力派台語歌手謝宜君、台語情歌全方位歌手賴慧如、星光俏護士王茉聿、深受大小朋友喜愛的氣球秀、山羊樂團、哈斯哈斯、Rgyax舞團及愛瑪創意舞團，現場並設有多元美食攤位，讓民眾在欣賞表演之餘，也能品嚐在地特色美食，一同迎接嶄新的2026年。

此外，明年1月1日清晨，將於梨山賓館前廣場舉行最高海拔元旦升旗典禮，預計於上午 7時30分開始發放原風紀念圍巾，民眾可憑號碼牌領取，每人限領1份，限量400份，送完為止。

梨山賓館廣場舉行跨年晚會與最高海拔元旦升旗典禮。（和平區公所提供）

