前鎮漁港2-2》前鎮漁港整建後效能 高雄區漁會扮演溝通橋樑

高雄區漁會理事長黃一茂（右）與總幹事楊孟凡（左），攜手面對國際挑戰與衝擊。（記者洪定宏攝）

記者洪定宏／高雄專題報導

前鎮漁港是台灣最大的遠洋基地，涵蓋周邊產業的總產值估近千億元，各遠洋漁船船隊隸屬各漁業集團是高雄區漁會的主要會員之一，漁會也負責經營權新的魚市場，他們跟攤商都是使用者，整建後的前鎮漁港是否能發揮預期效能，高雄區漁會將成為政府、企業、漁民、消費者的溝通橋樑。

高雄區漁會今年4月改選，由華偉漁業集團董事長黃一茂出任第13屆理事長，高雄市長陳其邁辦公室前專門委員暨府會總聯絡人楊孟凡於8月接任總幹事。黃一茂是跨國企業家，楊孟凡具公部門協調經驗，兩人攜手面對這項國際挑戰與衝擊。

請繼續往下閱讀...

黃一茂表示，整建後的前鎮漁港值得期待，但仍須接受各界監督、逐步改善到位，才能達到預期成效。不過，身為跨國企業家，黃一茂認為前鎮漁港不僅是高雄門面，更是台灣漁業通往國際的重要窗口，所以進一步提出「升級版」的看法，建議政府引進無人機偵測系統，即時搜尋魚群並提升作業安全；以AI人工智慧分析海洋環境、預測漁汛，減輕人力負擔；運用能自主移動與高解析度影像功能的水下探測設備，調查漁場資源調查、港區監測與環境研究。

楊孟凡強調，他將展現跨單位的協調能力，儘速將前鎮漁港使用者的意見，彙整給漁業署及高市府精進改善，並將率領漁會團隊擴大行銷、管理、人力培育，因為「遠洋漁業是台灣重要的產業，期待將產品賣向全世界」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法