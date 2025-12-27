為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義青創品牌登國際舞台 陳詩婷奪世界洋服大賽青年組金牌

    2025/12/27 09:17 記者林宜樟／嘉義報導
    陳詩婷奪得世界洋服大賽青年組金牌。（嘉義縣政府提供）

    陳詩婷奪得世界洋服大賽青年組金牌。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣在地青創品牌「連衣連文創工作室」負責人陳詩婷，專注客製化服裝訂製，並將在地元素融入作品，今年代表台灣前往韓國參加有「裁縫界奧斯卡」之稱的世界洋服大賽，奪得第40屆「女裝裁剪比賽」青年組金牌。

    陳詩婷為嘉義縣民雄人，是嘉義縣政府第2屆青年創業獎勵補助團隊，曾於勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、台師大技優領航小組及多所學校與矯正機構教學。

    陳詩婷表示，比賽最大挑戰在於選手在比賽開始前才會見到模特兒與布料，必須臨場掌握模特身形與布料特性，完成精準打版與剪裁，全程只能手縫，於10小時內完成作品，考驗技術熟練度與抗壓性。

    陳詩婷感謝嘉義縣政府成為青年創業後盾，創業初期在勞青處輔導下成功申請創業補助，用於更新設備、補足資金缺口，也讓她更堅定品牌方向，持續投入職人創作。

    嘉義縣長翁章梁日前頒發獎勵金5萬元給陳詩婷，陳詩婷也為縣長親自設計「縣長戰袍」，考量縣長經常外出視察，嘉義氣候炎熱，因此選用透氣、抗皺的機能布料，剪裁融合穩重與年輕化風格，設計一套能出席正式場合，又能展現活力的專屬西裝。

    翁章梁說，陳詩婷代表台灣在世界性賽事拿下冠軍，獲得國際肯定，創立「連衣連文創工作室」持續累積作品，希望未來能夠更上一層樓，站穩個人事業腳步，為更多人服務。

    嘉義縣長翁章梁（左2）日前頒發獎勵金5萬元給陳詩婷（右2）。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（左2）日前頒發獎勵金5萬元給陳詩婷（右2）。（嘉義縣政府提供）

    陳詩婷為翁章梁量身設計西裝。（嘉義縣政府提供）

    陳詩婷為翁章梁量身設計西裝。（嘉義縣政府提供）

