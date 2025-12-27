前鎮漁港2-1》打造「台版東京豐洲市場」耗資81億整建前鎮漁港成效待觀察

前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁業基地，政府投注81億元整建。圖左為整建後即將啟用的碼頭。（記者洪定宏攝）

記者洪定宏／高雄專題報導

高雄市前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁業基地，但從1968年啟用後，僅多次小幅度整修，已顯露碼頭水深不足等設施落後問題。為強化國際競爭力，行政院投注81.37億元，2021年開始「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，首次進行大規模整建，預估最慢明（2026）年底之前全部完工啟用，備受各界期待。不過，因為無捷運站銜接、多功能水產品運銷中心兩難題待解，未來成效有待觀察。

首先，爭取建設的高雄立委及議員設定將前鎮漁港打造為「台版東京豐洲市場」的願景，最重要的吸客關鍵是鄰近捷運站，方便觀光客搭電車再徒步數分鐘就能抵達，但距離最近的高雄捷運紅線草衙站，尚有約1.5公里，徒步至少20分鐘。因此，民代爭取規劃中的高雄捷運黃線，從前鎮區公所延伸直達前鎮漁港。

然而，去年出爐的高雄捷運黃線延伸前鎮漁港規劃評估報告，連同黃線延伸、輕軌平面、輕軌高架共3個方案，都因效益不足、不符計畫提報門檻，高市捷運局聲稱短、中期將先以公車替代。對此，民代持續爭取，尚待突破。

再者，這項計畫已完成多功能船員服務中心、景觀休憩環境營造、雨水及污水下水道，深水碼頭及浚深工程預計明年3月啟用，唯獨驗收中的多功能水產品運銷中心頗受爭議。因為運銷中心1樓為批發魚市場，上百攤商提出電車接駁不方便、柱子太多、內部無冷氣、排水溝太淺及攤位設計不合理等疑慮，揚言拒絕進駐；2樓及3樓為促參招商，已兩度流標，影響發包營運期程。

漁業署解釋，已多次彙整攤商意見協調，持續溝通；另針對招商流標問題成立專案小組，邀請外部專家參與，以民間企業思考，改變行政程序與招商策略，將再召開專案小組會議檢討。

回顧2023年8月總統選舉期間，藍營曾指控前鎮漁港原本僅3000萬元的修建經費，最後暴增到81億元，足足擴編270倍，狂酸「要五毛，給一塊」，引發藍綠攻防戰。當時核定計畫的前行政院長蘇貞昌回擊強調，他做事不分黨派，「前鎮漁港這麼重要。要做，就一次做到好！台灣才能跟世界拚！」因此，即將整建完工啟用的前鎮漁港備受各界期待。

多功能水產品運銷中心有2難題待解。（記者洪定宏攝）

多功能水產品運銷中心沒有捷運站銜接。（記者洪定宏攝）

多功能水產品運銷中心被質疑有設計不合理等問題，上百攤商揚言拒絕進駐。（記者洪定宏攝）

