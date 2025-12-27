豪宅級公園》弊案聲中興建 鹿港生態公園改造淪「錢坑」

鹿港生態公園的生態水池早已打掉。（記者劉曉欣翻攝）

記者劉曉欣／彰化專題報導

鹿港生態公園在2002年驗收完成，當年是爭取內政部營建署擴大內需的「創造城鄉新風貌」經費，工程分成兩期，總工程經費逾1億元，第一期工程由縣府發包，第2期工程由彰化縣政府委託鹿港鎮公所發包，2期工程發包還傳出弊案。

鹿港生態公園位於鹿港鎮建國路與自由路的轉角用地，佔地面積為2.8公頃，原址為鹿港鎮第二公墓，在公墓更新後規劃為公園，緊鄰鹿港勞工學苑，也就是現今的亞太渡假村，附近有鹿江國際中小學、鹿港鎮立體育場、鹿基醫院，以及正在興建的鹿港轉運站、五星級飯店與鹿港第三消防大隊。

請繼續往下閱讀...

鹿港生態公園在2010年爭取中央400多萬元，進行移除樹木等改善工程。在2016年向中央爭取600多萬元經費進行環境改善工程，移除近300多棵樹木。2017年鹿港鎮公所購買梅花鹿，打掉玻璃溫室後方的水池打造鹿苑。2020年爭取中央經費1800多萬元進行活化工程，再移除204棵樹木，並打掉多處硬體設施。

彰化縣政府城觀處2025年計畫在鹿港生態公靠近鹿江中小學基地，規劃共融公園，佔地0.7公頃，經費為4500萬元，正在規劃設計，希望2026年底完工。同時，民政處計畫在此興建宗教文化館，今年先動用預備金350萬元進行可行性評估，工程經費預計2億元，將分4期編列，2026年編列3000萬元，基地靠近亞太渡假村後方約1000坪以內的土地。

相關新聞請見

豪宅級公園》砸錢23年沒起色 鹿港生態公園依舊「養蚊子」

豪宅級公園》鹿港生態公園花逾1億打造 一路移樹與拆除

鹿港生態公園從啟用以來，問題不斷，早年還有注意水深的提醒。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港生態公園最早還有噴水設施，如今都已成為歷史。（記者劉曉欣翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法