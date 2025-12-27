為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豪宅級公園》鹿港生態公園花逾1億打造 一路移樹與拆除

    2025/12/27 08:05
    鹿港生態公園最受爭議的野鳥公寓，看起來就像是擋土牆，目前已拆除。（資料照，記者劉曉欣攝）

    記者劉曉欣／彰化專題報導

    命運多舛的鹿港生態公園，其原名是「生態性休閒公園」，耗費逾1億元，在2002年完成驗收，工程期間就一波三折，先是2期工程發包傳出弊案，完工後的驗收作業也延宕多時。鹿港鎮公所退休員工就透露，當年這座公園在時任縣長阮剛猛任內打造，在接任縣長翁金珠上任後完成驗收，由於問題不斷，最後連啟用典禮都沒有。

    這座在23年前就花了1億多元打造的公園，一路走來命運多舛，迄今仍撕不下「蚊子公園」的標籤，因為，佔地2.8公頃的用地卻種了約5000棵的樹木，因為植株過密，整個公園就算是日正當中也是陰森森，昔日還被居民稱為「鬼屋」。

    因此，曾在2010、2016、2020年間都曾爭取中央經費來改善，合計約投入2800萬元來分批移樹，再打掉像是擋土牆的「野鳥公寓」，拆掉入口的水景牆，廢掉生態水池改為養梅花鹿的鹿苑，造價千萬的玻璃溫室原要作為蝴蝶生態館，因為玻璃破碎只好打掉玻璃，原本要借鏡日本奈良引進梅花鹿來吸引人氣，卻碰上梅花鹿染病與全球爆發疫情，讓鹿苑也無法逆轉蚊子公園的命運。

    豪宅級公園》砸錢23年沒起色 鹿港生態公園依舊「養蚊子」

    豪宅級公園》弊案聲中興建 鹿港生態公園改造淪「錢坑」

    鹿港生態公園的千萬大涼亭，原本是作為蝴蝶生態館。（資料照，記者劉曉欣攝）

    為了救鹿港生態公園，引進梅花鹿打造鹿苑。（資料照，記者劉曉欣攝）

