豪宅級公園》砸錢23年沒起色 鹿港生態公園依舊「養蚊子」

鹿港生態公園23年前就花了1億元打造，如今仍是蚊子公園。（記者劉曉欣攝）

記者劉曉欣／彰化專題報導

為了拯救有23年歷史的「豪宅級」蚊子公園，彰化縣政府預計再開砸2.45億元來改造鹿港生態公園，其中，4500萬元計畫要打造共融遊具，另外2億元要打造宗教文化館，但砸錢作法也引來爭議。彰化縣環保聯盟總幹事施月英強調，公園就應該保有綠地，蓋宗教文化館來救公園太離譜。

施月英表示，鹿港生態公園空有「生態」兩字，卻因為設計與規劃不當而淪為「養蚊子」。當年花大錢種了密密麻麻的樹木，這23年來，卻是繼續花錢不斷的移植樹木，敲掉過多不適當的水泥設施，才讓公園有穿透性，擺脫陰森森的印象。如今卻假借救公園的活化名義，要花2億元蓋宗教文化館，很可能再度變成「蚊子館」。

縣議員藍駿宇強調，公園最可貴的就是綠地與植栽，縣府要施作共融式遊具，這還符合公園的使用目的，但砸2億元要蓋宗教文化館在公園，不只降低公園的綠覆率，也讓公園不像公園。

縣府表示，共融遊具已進行規劃設計，希望2026年完工，預計使用0.7公頃土地，遊具的設計會聽取在地居民的意見。而宗教文化館將進行可行性評估，工程經費為2億元，預計從2026年起分4年編列，用地面積將小於1000坪，也會聽聽地方的聲音再來規劃。

鹿港生態公園23年來屹立不搖的大石頭，紀錄最原始的名稱鹿港生態性休閒公園。（記者劉曉欣攝）

鹿港生態公園經過不斷的移樹，才有如今通透的空間感。（記者劉曉欣攝）

