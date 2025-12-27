12/27 各報重點新聞一覽

國民黨立委牛煦庭昨再提出「立法院組織法」修法，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用等事項，並經國民黨團提議逕付二讀。國會助理指出，說穿了就是「助理費除罪化」借屍還魂。圖為立法院國會助理集會，抨擊助理費自肥兼除罪化修法。（資料照）

自由時報

助理費除罪化 藍委借屍還魂 再提修法明定立委補助費 逕付二讀

國民黨立委陳玉珍日前提出國會助理費自肥兼除罪化修法，意圖為立委顏寬恒詐領助理費判刑解套，同時自肥每年七百七十九萬元助理費，引發輿論批判和助理強烈反彈，國民黨立委牛煦庭昨再提出「立法院組織法」修法，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用等事項，並經國民黨團提議逕付二讀。國會助理受訪指出，草案表面上回應並安撫助理的質疑，實際上保留除罪化的目的，說穿了就是「助理費除罪化」借屍還魂。

青年基本法立院三讀 18歲公民權入法 設百億青年發展基金

立法院會昨三讀通過「青年基本法」，明定青年指十八歲以上、卅五歲以下者，並將十八歲公民權入法。有關是否設立青年發展基金，朝野協商未達共識，最終藍白挾人數優勢，表決通過要求政府應設置青年發展基金一百億元，並於本法施行後五年內分年編列預算。

收賄198萬關說台電供電 鄭亦麟起訴 求刑14年

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，涉收受東煒建設一九八萬元，助其向台電爭取饋電容量，且有六〇一萬元不明財產；台北地檢署昨依違背職務收賄、財產來源不明及洗錢等罪，起訴鄭男、東煒創辦人陳健盛父子及鄭的父母、弟弟六人，起訴書中直指鄭「操控台電公司人員如線偶、視電力如私產」求處十四年徒刑。

聯合報

公務員赴陸全面改許可制 立委須經聯審會審查

行政院昨天針對公務人員權益有兩項重大決定，包括總統府在公告立法院三讀通過停砍年金法案的最後期限前，行政院長卓榮泰昨天正式宣布會副署，但在下周提出聲請釋憲及臨時處分；此外，行政院會也通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制，其中立委、卸任三年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。

南韓內亂案 尹錫悅遭求刑10年

南韓內亂案特別檢察組廿六日在首爾中央地方法院刑事第卅五庭的結辯中，以妨礙公務、拒捕、濫權等罪名對前總統尹錫悅求處十年有期徒刑。六月啟動調查的特檢組，嚴詞批評他自私自利的犯行嚴重損害國家司法秩序，也辜負因信任他而選他為總統的人民。

中國時報

政院拍板 立委、公務員赴陸須經許可

行政院會26日通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴大陸將採全面許可制、立委納入赴陸前應經審查會審查許可對象、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露，並擴大規範曾任指標性職務人員禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動，否則將面臨最高1千萬元罰鍰。在野痛批共諜都在府院黨卻要限制民代「合理嗎？」揚言不會排案審查。

115年多項惠民措施 卓喊話速審總預算

行政院綜合業務處26日公布民國115年元月起實施的重大政策及惠民措施，包含提供生育給付加補助每胎至10萬元、育嬰留職停薪彈性化、實施「跨國勞動力精進方案」等多項新制。行政院長卓榮泰表示，重大建設要推動及落實，都需總預算的支持，盼在野以人民為本，盡速審議明年度中央政府總預算案。

立法院昨舉行院會審查法案三讀通過「青年基本法草案」」，表決計票電子看板難得出現ㄧ致贊成畫面。（記者方賓照攝）

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，涉收受東煒建設198萬元關說台電供電，台北地檢署昨起訴，求處14年徒刑。（資料照）

