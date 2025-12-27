北東濕冷迎風面仍有雨！中南部日夜溫差大 高溫上看26度

今天清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度。今日水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨。（資料照）

中央氣象署指出，今天（27日）大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度。今晨本島平地最低溫在新竹縣關西鎮下探到12.1度，連江南竿則是9.6度，高山最低溫出現在南投信義的玉山風口測站下探到零下5.3度。

氣象署對金門縣發布低溫特報，提醒當地有10度以下氣溫發生的機率。白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

今日天氣方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

另外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

氣象署提醒，由於東北風偏強，苗栗至台南沿海、恆春半島及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；清晨基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島易有長浪發生沿海活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至下週一北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，週日宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。

下週二至下週五（1月2日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週六至下下週一東北季風持續影響，北部及宜蘭天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 14 ~ 23 15 ~ 24 16 ~ 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

