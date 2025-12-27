身材瘦小不退縮 南投偏鄉單親女孩圓跆拳奪牌夢

身材屬於瘦小型的藍以晴，首次參加全國跆拳道比賽，賽前生病休息一週，病癒堅持出賽，一舉拿下銅牌。（楊育峻教練提供）

中寮鄉是南投縣資源較少的偏鄉，就讀國小五年級的藍以晴，5歲開始學跆拳，有氣喘痼疾但從未放棄，本月參加全國理事長盃跆拳道錦標賽，賽前因感冒氣喘停練1週，但病癒即加強練習，並堅持出賽，賽中即使遇到高大對手也不膽怯退縮，首次參加全國賽就拿到40公斤級銅牌

就讀中寮國小五年級的藍以晴，從幼兒園開始，就與哥哥姊姊到道館，跟楊育峻教練學跆拳道，兄姊腳長手長，她體型則比較瘦小，媽媽只希望她運動強健身體，但她人小志氣高，總是告訴教練「會讓自己變強，總有一天要拿獎牌」。

教練楊育峻表示，以晴乖巧懂事，知道單親媽媽工作辛苦，幫媽媽分擔家務，讓媽媽可安心工作；到道館也會協助教練照顧較小的學弟妹，練習時從不喊累，只希望能在跆拳賽奪牌。

楊育峻指出，本月中旬在高雄市舉辦的第2屆全國理事長盃跆拳錦標賽，以晴和多名學弟妹都首次報名，但在月初她因感冒氣喘而停練1個禮拜，原想勸說明年再參加比賽，但她堅持參賽，且很快跟上地練習進度。

「原本只想讓她看看全國比賽的場面就好！」楊育峻說，從未想過以晴可以奪牌，沒想到她過關斬將，首次參賽就拿下40公斤級銅牌，圓了奪牌夢想。

藍以晴（最前排右），在道館主動常帶領小小學弟妹練習。（楊育峻教練提供）

