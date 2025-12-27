為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    身材瘦小不退縮 南投偏鄉單親女孩圓跆拳奪牌夢

    2025/12/27 06:44 記者陳鳳麗／南投報導
    身材屬於瘦小型的藍以晴，首次參加全國跆拳道比賽，賽前生病休息一週，病癒堅持出賽，一舉拿下銅牌。（楊育峻教練提供）

    身材屬於瘦小型的藍以晴，首次參加全國跆拳道比賽，賽前生病休息一週，病癒堅持出賽，一舉拿下銅牌。（楊育峻教練提供）

    中寮鄉是南投縣資源較少的偏鄉，就讀國小五年級的藍以晴，5歲開始學跆拳，有氣喘痼疾但從未放棄，本月參加全國理事長盃跆拳道錦標賽，賽前因感冒氣喘停練1週，但病癒即加強練習，並堅持出賽，賽中即使遇到高大對手也不膽怯退縮，首次參加全國賽就拿到40公斤級銅牌

    就讀中寮國小五年級的藍以晴，從幼兒園開始，就與哥哥姊姊到道館，跟楊育峻教練學跆拳道，兄姊腳長手長，她體型則比較瘦小，媽媽只希望她運動強健身體，但她人小志氣高，總是告訴教練「會讓自己變強，總有一天要拿獎牌」。

    教練楊育峻表示，以晴乖巧懂事，知道單親媽媽工作辛苦，幫媽媽分擔家務，讓媽媽可安心工作；到道館也會協助教練照顧較小的學弟妹，練習時從不喊累，只希望能在跆拳賽奪牌。

    楊育峻指出，本月中旬在高雄市舉辦的第2屆全國理事長盃跆拳錦標賽，以晴和多名學弟妹都首次報名，但在月初她因感冒氣喘而停練1個禮拜，原想勸說明年再參加比賽，但她堅持參賽，且很快跟上地練習進度。

    「原本只想讓她看看全國比賽的場面就好！」楊育峻說，從未想過以晴可以奪牌，沒想到她過關斬將，首次參賽就拿下40公斤級銅牌，圓了奪牌夢想。

    藍以晴（最前排右），在道館主動常帶領小小學弟妹練習。（楊育峻教練提供）

    藍以晴（最前排右），在道館主動常帶領小小學弟妹練習。（楊育峻教練提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播