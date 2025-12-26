為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    五月天巡迴台中料湧逾2萬人 中捷提高車站巡檢密度

    2025/12/26 22:59 記者蘇孟娟／台中報導
    年末台中大型活動多，捷運警察在捷運車站加強巡邏。（圖：市府提供）

    年末台中大型活動多，捷運警察在捷運車站加強巡邏。（圖：市府提供）

    北捷連續攻擊事件後，萬眾矚目的五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場，將自明（27日） 起到明年1月4日在台中洲際棒球場接連開唱6場，主辦單位在在台中捷運高鐵台中站、松竹站設有免費接駁車，為確保旅客搭乘安全，中捷公司成立緊急應變小組，演唱會舉辦期間持續加強車站巡檢密度，捷運警察也增派人力加強巡邏，隨時掌握旅客的動態及安全。

    台中市政府配合五月天演唱會期間，周邊道路將實施交通管制，且停車空間有限，主辦單位已規劃免費接駁車服務，民眾可搭乘捷運至高鐵台中站或松竹站，轉乘接駁車直達會場。接駁時間除跨年場為下午4時至隔日凌晨2時外，一般場（12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日）均為下午2時至晚間11時，提醒五迷可善用「捷運＋免費接駁車」方式前往會場。

    台中市政府指出，預估每場約吸引2萬歌迷到場，且因安排捷運轉乘接駁車，估中捷綠線也將出現大批乘客，中捷公司總經理朱來順指出，因應五月天演唱會及即將到來的跨年活動，台中市府已提前啟動第二階段升級維安應變專案並成立維安應變中心，各車站加強旅客防範宣導並提升巡檢密度，捷運警察也增派人力加強巡邏守望，全力守護旅客安全，讓民眾安心參與活動、盡情享受音樂盛宴。

    中捷公司另與五月天特別為台中場演唱會合作將捷運松竹站打造為「五月天主題車站」，高鐵台中站、市政府站及文心崇德站也有五月天主題布置，粉絲只要前往上述任一車站，憑「當日中捷搭乘證明」或購買中捷旅遊票，即可兌換「雞腿管家」限量紀念明信片，再持明信片至這4站完成專屬套印，就能拼出五月天表情球圖案。五迷不妨在演唱會之前先完成集章活動，沿途感受濃厚應援氛圍後，帶著期待與感動的心情迎接演唱會。

    年末台中大型活動多，捷運警察在列車加強巡邏戒備。（圖：市府提供）

    年末台中大型活動多，捷運警察在列車加強巡邏戒備。（圖：市府提供）

