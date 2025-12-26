捷運地下街缺乏視障安全指引 北捷：引導疏散納入重點演練

台北市議員王欣儀表示，雙連站至北車有多處視障人士經營的按摩小站，地處狹長型地下通道，尖峰時段如遇突發暴力事件，現行似無具體可操作的安全指引。（取自王欣儀臉書）

「1219台北捷運連續攻擊事件」發生在人流密集的捷運台北車站及南西商圈，台北市議員王欣儀表示，雙連站至北車也有多處視障人士經營的按摩小站，地處狹長型地下通道，尖峰時段如遇突發暴力事件，現行似無具體可操作的安全指引、求援機制與演練規劃，凸顯防護落差；對此，北捷回應，未來將把視障從業人員引導疏散納入重點演練項目。

北捷表示，轄管地下街視障人士按摩店鋪，從業人員皆有接受定向訓練，營業時間內均有明眼人員駐點協助經營及相關行政作業，如遇緊急事件，可協助避難引導疏散；每月也對地下街店鋪人員進行消防通報及滅火要領等程序演練，每半年消防防災演練、每年多重災難模擬演練，店鋪人員配合參加。

北捷指出，未來將把視障從業人員引導疏散納入重點演練項目，依教育部所編訂「身心障礙人員防災參考指引」的視覺障礙相關應變注意事項、避難疏散要點等操作機制加強訓練，提升轄管區域各工作人員作業環境安全與危機意識。

消防局提到，每年都有派員向視障按摩從業者講授地震與火災因應、急救和AED應用，讓視障學員建立正確緊急應變觀念，以及練習急救技巧。

勞動局說，明年持續規劃辦理緊急危難處理相關課程，加強視障按摩從業者危機意識和應變處置，另將發函提醒設置在公共區域的按摩小站業者，加強行政人員及視障按摩師防災教育訓練，規劃與警察局合作。

社會局補充，涉及公共場所公共安全事件，有緊急避難需要時，建議以捷運站體既有無障礙設計為基礎，針對身心障礙者不同障別的特性，提供視覺標示、語音導引及人員協助等多元感官方式，協助身心障礙者疏散至安全處所，且可加強運用無障礙廁所，作為暫時安全空間。

