    紙風車客語劇《燈怪》安平開演 人偶+3D動畫陪親子度過奇幻夜

    2025/12/26 23:04 記者洪瑞琴／台南報導
    8公尺燈怪靈動巨獸會「噴火」，吸引大小朋友好奇。（台南市府提供）

    由行政院客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025全新客家親子劇《燈怪》，今（26）日晚間在台南安平安億路路外停車場熱鬧開演，吸引不少親子家庭攜手來看戲，在歡笑與驚喜中度過溫馨夜晚。市長黃偉哲也邀請大家把握明、後兩天（27、28日），一起來安平感受奇幻又溫暖的客家文化。

    黃偉哲表示，感謝行政院客委會連續2年選擇台南演出客家親子劇，讓孩子能用看戲、聽歌的方式自然接觸客家語，也讓文化在生活中慢慢扎根。

    《燈怪》以人偶劇搭配原創音樂與3D動畫呈現，故事溫暖又有想像力，大小朋友都看得入迷。劇中原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉旋律輕快，孩子跟著唱、跟著玩，在不知不覺中「快樂講客」。每場演出前還有「唱〈瓜瓜歌〉送小燈怪」互動，限量小禮物一亮相，就讓現場孩子們超期待。

    演出前的暖場節目同樣精彩，集結多所學校輪番上陣，新化大新國小合唱團唱出童年回憶，南台科大學生帶來溫柔客語流行歌曲，慈濟高中附設國小合唱團也獻唱多首客家歌曲，現場氣氛熱鬧。

    市府客家事務委員會表示，活動期間每天下午4時起，現場有「客家×原住民×在地×小農市集」，從糍粑、蘿蔔糕、石板烤肉，到小米甜甜圈與柿染DIY，邊逛邊吃邊玩，看戲之餘也能感受多元文化魅力。活動詳情可上南市政府客家事務委員會官網 查詢。

    紙風車客家親子劇《燈怪》熱鬧點亮台南安平夜空。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲邀請大家把握明、後兩天（27、28日），一起來安平感受奇幻又溫暖的客家文化。（台南市府提供）

    客家親子劇《燈怪》今晚台南場首場演出精彩。（台南市府提供）

