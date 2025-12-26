中捷崇德豐原線進度曝 明年完成可行性研究提報中央審議

台中捷運紅線說明會吸引地方關切。（台中市政府提供）

台中市政府積極打造捷運路網，捷運崇德豐原線（紅線）規劃串聯北區、北屯、潭子及豐原等人口集中區域，並與綠線、橘線、豐科軸線及台鐵系統銜接，捷運工程局說，規劃路線全長約15.42公里，設置11座車站及1座五級機廠，預計明年完成可行性研究，提報中央審議。

捷工局指出，崇德豐原線4月正式啟動可行性研究，目前規劃路線全長約15.42公里，設置11座車站及1座五級機廠，依目標2051年營運推估，紅線車站周邊500公尺範圍內可服務活動人口約22萬人，全日運量約10萬8000人次，尖峰小時運量約1萬6000人次，完工後可有效分擔市區與豐原間通勤需求，改善尖峰交通壅塞，並帶動沿線商圈與生活機能發展。

請繼續往下閱讀...

捷工局指出，預計12月完成期中報告審查，以明年完成可行性研究並提報中央審議為目標，待中央核定後，接續辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，視條件同步推動相關程序，縮短整體建設期程。

捷工局指出，配合捷運紅線規劃進行可行性研究中，已分別在豐原區與北屯區舉辦地方說明會，向地方說明目前研究成果，廣泛蒐集民眾意見，共吸引近350人次參與，地方關切延伸豐原段方案、增加站位、機廠選址、延伸后里可行性、轉乘規劃、工程技術及市區地下化等相關建設內容。

捷工局說，有關紅線銜接台鐵豐原站市區路段規劃，目前提出2個高架型式及1個地下化等3項可行性方案，相關方案仍需在後續規劃階段進一步綜合評估，將充分納入民眾意見，最終路線方案將以中央核定結果為準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法