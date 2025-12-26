為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    畫面曝光!大甲溪南岸佳陽部落 首度發現黑熊出沒

    2025/12/26 22:40 記者張軒哲／台中報導
    林業署台中分署12月中旬在佳陽部落旁、往南投翠巒方向的產業道路上，拍攝到台灣黑熊出沒影像。（林業署提供）

    台中大梨山地區佳陽部落，首度發現黑熊蹤跡，林業署台中分署於12月中旬拍攝到台灣黑熊出沒的影像，這是梨山地區大甲溪南岸，首次以相機監測記錄到黑熊出沒，林業署向周邊居民積極宣導防範，避免人熊衝突發生。

    林業署台中分署透過梨山地區部落周邊，設置的紅外線自動相機監測資料發現，於12月中旬在佳陽部落的產業道路上（佳陽部落2公里外山路），拍攝到台灣黑熊出沒影像，且數日前亦接獲民眾通報，福壽山農場附近有人目擊疑似黑熊身影，但未取得影像資料。

    林業署表示，依據長期監測調查成果顯示，和平區大甲溪沿線山域是台灣黑熊活動棲地，梨山地區過去多在大甲溪北岸記錄到黑熊出沒，考量大甲溪兩岸皆為黑熊族群活動範圍，為預防人熊衝突，已於梨山地區部落周邊山域陸續設置38台紅外線自動相機進行預警監測。

    這次拍攝黑熊地點位於大甲溪南岸產業道路，地處偏遠平時來往車輛不多，距離最近佳陽部落約2公里以上，向與林地交界處周邊部落居民逐一宣導，提醒居民妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來的風險。

    林業署呼籲，民眾於山區活動遇見黑熊，應保持冷靜，避免靠近、追逐或拍照等驚擾黑熊行為。進入山區活動應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，做好個人食物管理。

