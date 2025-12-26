揪大家來運動！甩6都最胖城市窘境 高雄公布2026品牌賽事大賞

2026高雄運動品牌賽事大賞共有15項分級賽事，盼能讓市民一起動起來。（記者許麗娟攝）

高雄市運動發展局今（26）日公布2026高雄運動品牌賽事大賞，將以「揪愛運動」為主題，號召市民加入運動行列，擺脫6都最胖城市的窘狀。明年高雄重點賽事共有15項，由1月10、11日登場的高雄富邦馬拉松率先開跑，同時也將開設115班運動課程，揪市民運動一整年。

高雄市運發局長侯尊堯指出，高雄運動品牌賽事大賞將累積高雄「運動城市」的正面形象，明年將配合運動部的「提升規律運動人口」、「以運動壯大台灣」的政策和願景，建立經典賽事、年度明星賽事、潛力新秀賽事3階段分級制度規劃。

經典賽事包括「高雄富邦馬拉松」、「高雄國際自由車環台公路大賽」、「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」、「高雄和家盃全國排球錦標賽」、「港都盃全國田徑錦標賽」、「高雄霹靂舞國際大賽」，持續穩固高雄在國內外運動版圖的關鍵地位。

年度明星賽事包括「高雄羽球大師賽」、「高雄創意造筏大賽」、「高雄市身心障礙國民運動會」、「福爾摩沙國際7人制足球錦標賽」；潛力新秀賽事則有「小小英雄運動會」、「城市定向越野」、「全民接力賽暨高雄5K RUN」、「高雄亞洲同志運動會」、「銀髮族運動會」和「2026高爾夫CTBC TECH全國青少年積分巡迴賽」。

侯尊堯表示，透過賽事帶動課程、課程養生習慣模式，盼逐步提升市民規律運動的人口比例，也能讓高雄市擺脫6都最胖城市之名，提升整體健康水準。

高雄市運發局長侯尊堯盼市民一起加入運動行列，擺脫高雄6都最胖城市之名。（記者許麗娟攝）

高雄富邦馬拉松明年1月10、11日率先開跑，全程共規劃17個特色補給站，包括岡山羊肉爐、WOW的店藍帶可頌、橋頭太成肉包等。（記者許麗娟攝）

