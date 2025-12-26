歡送2025!台南「井仔腳鹽田」送夕陽音樂會復辦

台南北門井仔腳鹽田夕陽美景。（雲嘉南管理處提供）

雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「鹽續幸福」系列活動，振興濱海觀光，決定31日下午4點30分復辦台南北門「井仔腳鹽田送夕陽音樂會」，邀請遊客在年末最溫柔的傍晚時刻，以音樂、美食、祈福與祝福，為2025畫下美好句點。

北門井仔腳鹽田送夕陽音樂會原為台南跨年三部曲的首部曲活動，受到遊客喜愛，但在2018年停辦，北門商圈自力救濟，募集資源接手再舉辦4年，2023再次停辦至今2年，雲嘉南管理處決定今年復辦。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，有207年歷史的井仔腳瓦盤鹽田，不僅是雲嘉南濱海極具重要的文化地景，也承載著在地居民與遊客的共同記憶，送夕陽音樂會透過鹽田夕照的自然景觀，搭配音樂會與祈福儀式，營造溫馨且富有儀式感的年末體驗，歡迎遊客前來回顧過去一年的點滴，用最真誠的祝福，歡送2025最後一道夕陽，帶著平安與希望迎向2026年。

音樂會邀請藝人方順吉與黃文龍，帶來深情動人的歌唱及薩克斯風演奏，以及康妮媚觸動人心的小提琴演出，現場也有限量100份的祈福鹽袋吊飾DIY，限量海鮮粥免費發送，鼓勵民眾自備環保餐具還可兌換平安鹽袋，親手將井仔腳鹽田的鹽裝進鹽袋保平安。

特別是，現場推出活動限定的「鹽續幸福明信片」，透明材質的明信片，與夕陽及文字交織成畫，加蓋12月31日專屬活動郵戳就能投遞臨時郵筒，將幸福寄送給親友，只要追蹤「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁即可免費兌換1張。

當晚6點參與北門井仔腳興安宮跨年祈福敲鐘儀式，可獲得象徵平安與好運的鹽王爺餅乾、馬年吊飾鑰匙圈與發財金等祈福好禮，讓祝福隨著鐘聲迎向新的一年。

台南北門「井仔腳鹽田送夕陽音樂會」12月31日下午登場。（雲嘉南管理處提供）

