持續非洲豬瘟監控 盧秀燕：加速廚餘處理轉型

台中市府今再召開防範非豬災變中心擴大會議。（圖：市府提供）

台中市10月爆發非洲豬瘟疫情，後經中央前進台中協助，將疫情成功控制在單一養豬場，台中市政府今再召開防範非豬災變中心擴大會議，市長盧秀燕指示，加速廚餘處理轉型，持續嚴格把關，守護產業與防疫安全。

農業局指出，自12月19日至25日持續加強防疫整備與稽查作業，即時掌握異常警訊，並針對高風險養豬場加密訪視與管控，23日一度在清水區一處養豬場觀測出現化製異常預警，動保處進場訪視、實施移動管制、全場消毒並採樣送驗，檢驗結果為陰性，24日已解除相關管制措施。

農業局另指出，22日在龍井區查獲疑似違規廚餘養豬案件，相關單位隨即啟動跨局處聯合稽查，實施移動管制、全場消毒，另採樣檢驗結果為陰性，後續每日由區公所防疫人員親訪觀察動物情形至管制期間結束，若違法將依法裁處。

此外，配合農業部全面禁止廚餘餵養豬隻政策到年底，環保局表示，台中市緊急啟動由3座焚化廠協助收受廚餘，每日處理量約270公噸，因廚餘含水率較一般垃圾為高，為降低廚餘含水率對焚化發電之操作影響，文山焚化廠12月初引進建置一套廚餘破碎脫水設備，平均約可去除40%水分，有效降低進廠廚餘含水量，同時可改善垃圾貯坑積水、滲漏及異味問題，亦可改善與穩定廚餘垃圾堆疊情形，提升焚化操作穩定度及整體環境品質。

配合中央自明年元旦起開放廚餘養豬1年，轉型期間僅允許使用事業廚餘、動物性廢渣及屠宰下腳料，禁止使用家戶廚餘養豬，盧秀燕指示，加速規劃廚餘處理轉型，以利因應廚餘處理及去化問題。

