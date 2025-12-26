為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    廚餘養豬明年起有條件開放 環境部曝GPS、AIoT最新設置進度

    2025/12/26 21:39 記者黃宜靜／台北報導
    環境部提醒，廚餘養豬場應全面加裝溫度及影像即時監控設備，以及養豬戶載運廚餘車輛加裝GPS設備，截至目前已有多數場域完成裝設並通過聯合查核。（資料照）

    我國廚餘養豬將於2027年落日，明年是轉型期，可有條件使用事業廚餘，不過到年底前仍全面禁用廚餘養豬。環境部提醒，廚餘養豬場應全面加裝溫度及影像即時監控設備，養豬戶載運廚餘車輛加裝GPS設備，截至目前已有多數場域完成裝設，通過聯合查核。

    廚餘養豬預計2027年起完全落日，2026年為轉型期，農業部說，只有地方政府許可且落實高溫蒸煮並加裝即時監控的廚餘養豬場，才可用事業廚餘、動物性下腳料，廚餘車須加裝GPS。

    環境部說，目前廚餘養豬場查核後列管場數為405場，若要在明年轉型期的1年期間要繼續用廚餘養豬的業者，需在今年底前完成裝設AIoT即時監測系統，截至24日，經地方政府同意設置的有285場，目前已有219場完成裝設連線，其中149場已通過聯合檢查。

    環境部指出，養豬戶載運廚餘車輛也需裝設GPS，截至24日，車機廠商已受理申裝130輛車，養豬場完成裝設則共有81場。

    環境部提醒，相關法規已完成預告，年底前正式公告，明確規範事業廚餘養豬須落實高溫蒸煮，並於期限前完成溫度與影像即時監控系統設置，未依規定者將不得再利用。

