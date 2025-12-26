養豬場違規運廚餘裁罰基準調高 元旦起「第1次就罰20萬」

我國廚餘養豬將於2027年落日，2026年是轉型期。（資料照，豬農提供）

廚餘養豬將於2027年落日，2026年是轉型期，可有條件使用事業廚餘等，但到今年12月底前仍全面禁用廚餘，非洲豬瘟中央災害應變中心今天（26日）說，為防堵未獲核可的養豬場違規用廚餘，明年元旦起，違規運廚餘到養豬場，首次開罰5萬提高到20萬，第2次50萬元，第3次以上違規直接罰100萬元。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央採取高強度防堵措施，疫情僅限單一案場。為防堵疫情可能破口，我國廚餘養豬將於2027年起退場，2026年則是在地方政府允許且加裝即時監測設備可用事業廚餘、動物性下腳料等，廚餘車則要加裝GPS。

應變中心今天說，若有廚餘養豬場被查獲違規使用廚餘，27日起就會依法裁罰，同時也不核予廚餘轉型之飼料補助，若已請領補助後違規使用廚餘，也會追回補助。

為圍堵養豬場違規用廚餘，防檢署組長林念農說，2026年元旦起，調整「動物傳染病防治條例」裁罰基準，未來違規搬運廚餘至養豬場，第1次裁罰鍰金額從5萬元提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元。

