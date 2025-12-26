為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    養豬場違規運廚餘裁罰基準調高 元旦起「第1次就罰20萬」

    2025/12/26 21:29 記者楊媛婷／台北報導
    我國廚餘養豬將於2027年落日，2026年是轉型期。（資料照，豬農提供）

    我國廚餘養豬將於2027年落日，2026年是轉型期。（資料照，豬農提供）

    廚餘養豬將於2027年落日，2026年是轉型期，可有條件使用事業廚餘等，但到今年12月底前仍全面禁用廚餘，非洲豬瘟中央災害應變中心今天（26日）說，為防堵未獲核可的養豬場違規用廚餘，明年元旦起，違規運廚餘到養豬場，首次開罰5萬提高到20萬，第2次50萬元，第3次以上違規直接罰100萬元。

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央採取高強度防堵措施，疫情僅限單一案場。為防堵疫情可能破口，我國廚餘養豬將於2027年起退場，2026年則是在地方政府允許且加裝即時監測設備可用事業廚餘、動物性下腳料等，廚餘車則要加裝GPS。

    應變中心今天說，若有廚餘養豬場被查獲違規使用廚餘，27日起就會依法裁罰，同時也不核予廚餘轉型之飼料補助，若已請領補助後違規使用廚餘，也會追回補助。

    為圍堵養豬場違規用廚餘，防檢署組長林念農說，2026年元旦起，調整「動物傳染病防治條例」裁罰基準，未來違規搬運廚餘至養豬場，第1次裁罰鍰金額從5萬元提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播