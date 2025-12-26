斥資3.2億修復「跳票」 台中新民街文資倉庫群明年再招標

台中市預計斥資3.2億推動新民街文資倉庫群修復計畫，因首次招標投標家數不足流標，文化局原訂12月10日二次招標開標，卻因廠商反映預算偏低，第二次招標作業喊卡。（記者蘇孟娟攝）

台中市預計斥資3.2億推動新民街文資倉庫群修復計畫，因首次招標投標家數不足流標，文化局原訂12月10日二次招標開標，卻因廠商反映預算偏低，第二次招標作業喊卡，文化局重新評估後決定減項招標，預計明年初二次招標；東南區在地市議員鄭功進批相關進度一再延宕，不但確定市長盧秀燕卸任前無法完工，甚至要到後年才能完工，斥根本「跳票女王」。

新民街倉庫群原規劃國家漫畫博物館址之一，因國漫館改址到台中刑務所官舍群設置，台中市政府改規劃設「台中流行音樂產業孵化基地」，新民街倉庫群2023年點交台中後，文化局提修復再利用計畫，估需3.2億進行修復，原訂去年動工，但相關修復計畫延遲到今年11月4日才第一次開標，因僅一家廠商投標而流標，文化局原訂12月10日二度開標，卻又臨時喊卡，迄今尚未上網招標。

文資處指出，因新民街倉庫群10棟建築中有2棟為市定古蹟、8棟歷史建築，廠商提出相關預算疑義，認為修復計畫預算偏低，經審酌各界意見後，決定調整發包項目，採減項發包，目前建築師修改設計圖中，預計延到明年初才能二度上網招標，第二次招標只要一家廠商投標即可，順利的話明年可動工，預計2028年修復完工再利用。

不過，鄭功進痛批，新民街倉庫群地點絕佳，就在台中火車站旁，近來車站周邊發展快速，但新民街倉庫群點交1年餘，不見修復動靜，相關期程一再跳票，進度嚴重落後。盧市府在東南區的建設有限，新民街倉庫群再利用又一拖再拖，根本是「跳票女王」，且定位不明，憂成「第二座蚊子館」，修復進度延宕已成事實。

他要求後續工程「一次到位」，從修復、完工、驗收到多功能展演空間營運皆須確實到位，別再讓東區期待落空。

