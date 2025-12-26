台南社會安全網獲獎 百輛公車、計程車行動廣告報喜訊

台南市榮獲全國「社安網卓越獎」，以計程車行動廣告傳播城市榮譽感。（記者洪瑞琴翻攝）

台南社會安全網的努力，被全民看見！台南市榮獲全國「社安網卓越獎」，並與高雄市同為全國唯二獲得最高榮譽「社安網菁英獎」的城市。衛生福利部除將得獎案例拍攝成影片，將安排於YouTube首播外，即日起更結合100台公車與計程車行動廣告上路，把榮耀帶進街頭巷尾，提升市民的城市榮譽感與安全感。

這次評選共有來自各縣市41件案例參與，13個縣市入圍，最終僅台南與高雄奪下指標服務團隊殊榮，競爭相當激烈。

台南獲獎的兩項案例，分別展現社安網在「保護服務」與「社會福利」領域的深厚實力。其中，保護服務組由市府家庭暴力暨性侵害防治中心提報，透過社工專業的風險辨識與即時督導支援，結合警政、醫療與司法網絡力量，成功介入高風險家庭，及時救援受虐兒少，築起跨網絡合作的安全防線。

社會福利組則由永康區社會福利服務中心提報，聚焦社區脆弱家庭與長者的長期陪伴，透過持續關懷、服務銜接與醫療資源合作，逐步改善生活與照顧穩定性，實踐社會安全網「陪得久、接得住」的核心精神。

歲末年終廣告檔期很搶手，計程車廣告加入「報佳音」行列，能獲得中央肯定、地方努力被市民看見，也藉由城市榮譽感的凝聚，深化全民對社會安全防範的共同意識。

社會局強調，強化社會安全網仰賴各網絡單位與第一線人員的共同投入。未來將持續深化跨網絡合作機制，累積更多可供複製與學習的實務經驗，共同守護市民的安全與生活尊嚴。

公車上街頭宣傳南市獲全國「社安網卓越獎」訊息。（記者洪瑞琴翻攝）

