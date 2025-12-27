為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    咖啡與茶的神祕交鋒！鄒族青農研發「咖啡葉紅茶」驚豔日韓

    2025/12/27 10:00 記者蔡宗勳／嘉義報導
    7公斤的咖啡嫰葉才能製成1公斤紅茶。（記者蔡宗勳攝）

    7公斤的咖啡嫰葉才能製成1公斤紅茶。（記者蔡宗勳攝）

    咖啡葉經由小葉種紅茶製茶技法，融入咖啡厭氣發酵手法，讓咖啡與茶的奇妙結合激盪出獨特風味，這個創新飲品「咖啡葉紅茶」出自於有「咖啡王子」稱號的阿里山鄒族青農方政倫之手，最近在日韓咖啡展亮相，不少人試飲後，對其口感豐富多層次，驚豔不已。

    方政倫經營「鄒築園」，專注咖啡栽培、烘焙及風味研發，獲獎無數。2018年他整理咖啡園修剪枝葉時，突發奇想要將咖啡葉再利用，依循小葉種紅茶製茶方式，採摘嫩葉後進行室內萎凋、揉捻、解塊等步驟，再結合咖啡厭氣發酵手法，最後乾燥烘焙成帶有獨特風味的「咖啡葉紅茶」。

    他說，當年工作忙，無暇將「咖啡葉紅茶」送驗，相關研發工作也停擺，直到近兩年在農業改良場輔導下，經衛福部檢驗合格才又開始製作，並不斷精進技法，今年4月正式完成。

    口感豐富的「咖啡葉紅茶」。（記者蔡宗勳攝）

    口感豐富的「咖啡葉紅茶」。（記者蔡宗勳攝）

    「咖啡葉紅茶使用咖啡嫩葉，採摘十分費工，7公斤才能製成1公斤紅茶，無法大量生產，成為世界少見的風味實驗。」方政倫說，目前只能供應合作的咖啡廳，做成奶茶深受消費者喜愛。

    「咖啡葉紅茶不單是一杯飲品，而是一場探索未知的旅程。」方政倫形容，咖啡葉紅茶在清新的草本氣息中，交織著蜜甜、果韻與淡淡巧克力香氣，這樣的風味是咖啡與茶文化相互交融後的獨特回感。

    今年以來，方政倫到日韓參加數場國際咖啡展與行銷活動時，就帶著咖啡葉紅茶亮相，大家試飲後，對其口感豐富多層次留下深刻印象。方政倫說，以往外國遊客到阿里山都是探索山林之美，希望透過新飲品，讓更多人認識阿里山不只是茶與咖啡的故鄉，更是孕育創意與驚喜的好所在。

    被譽為「咖啡王子」的鄒族青農方政倫研發口感豐富的「咖啡葉紅茶」。（記者蔡宗勳攝）

    被譽為「咖啡王子」的鄒族青農方政倫研發口感豐富的「咖啡葉紅茶」。（記者蔡宗勳攝）

    「咖啡王子」方政倫小檔案

    年齡：47歲
    經歷：2000年退伍後，回到阿里山管理父親的200棵咖啡樹，經土法煉鋼及請教嘉義大學老師，累積種咖啡與烘焙經驗。
    獲獎：
    2007年第一屆台灣精品咖啡豆評鑑特等獎，因原住民俊俏外表，博得「咖啡王子」美名。
    2017全國十大神農獎。
    2024阿里山莊園咖啡精英交流賽水洗組、日曬組、藝伎水洗組特等獎及2024WCC世界盃杯測師大賽台灣選拔賽第2名、COE卓越杯第3名總統獎等獎項。
    （記者蔡宗勳整理）
    「咖啡葉紅茶」的茶湯呈咖啡色。（記者蔡宗勳攝）

    「咖啡葉紅茶」的茶湯呈咖啡色。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播